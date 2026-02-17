Зинченко выступил с эмоциональным заявлением после тяжeлой травмы

Футболист «Аякса» Александр Зинченко опубликовал пост по поводу своей травмы.

«Опустошен. Тяжело такое принять. Не укладывается в голове. С первых дней в этом потрясающем клубе я стал получать радость от футбола и улыбаться на поле.

Мне искренне жаль, я ощущаю ответственность перед клубом, но, увы, такие ситуации не зависят от нас. Я принимаю вызов и пройду через него со своей семьей. Обещаю вернуться как можно скорее и еще сильнее», – написал игрок в соцсети.