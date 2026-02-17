Зинченко выступил с эмоциональным заявлением после тяжeлой травмы

Футболист «Аякса» Александр Зинченко опубликовал пост по поводу своей травмы.
«Опустошен. Тяжело такое принять. Не укладывается в голове. С первых дней в этом потрясающем клубе я стал получать радость от футбола и улыбаться на поле.
Мне искренне жаль, я ощущаю ответственность перед клубом, но, увы, такие ситуации не зависят от нас. Я принимаю вызов и пройду через него со своей семьей. Обещаю вернуться как можно скорее и еще сильнее», – написал игрок в соцсети.
- Сообщалось, что у него разрыв боковой или крестообразной связки.
- Зинченко 1 февраля перешел в «Аякс» из «Арсенала» за 1,5 миллиона евро.
- Он поучаствовал в 2 матчах новой команды, суммарно проведя на поле 20 минут.
Источник: «Бомбардир»