  • Главная
  • Новости
  • Зинченко выступил с эмоциональным заявлением после тяжeлой травмы

Зинченко выступил с эмоциональным заявлением после тяжeлой травмы

Сегодня, 07:58
1

Футболист «Аякса» Александр Зинченко опубликовал пост по поводу своей травмы.

«Опустошен. Тяжело такое принять. Не укладывается в голове. С первых дней в этом потрясающем клубе я стал получать радость от футбола и улыбаться на поле.

Мне искренне жаль, я ощущаю ответственность перед клубом, но, увы, такие ситуации не зависят от нас. Я принимаю вызов и пройду через него со своей семьей. Обещаю вернуться как можно скорее и еще сильнее», – написал игрок в соцсети.

  • Сообщалось, что у него разрыв боковой или крестообразной связки.
  • Зинченко 1 февраля перешел в «Аякс» из «Арсенала» за 1,5 миллиона евро.
  • Он поучаствовал в 2 матчах новой команды, суммарно проведя на поле 20 минут.

Источник: «Бомбардир»
odessakmv
1771318850
в Аяксе либо молодежь начинает карьеру, либо идут доигрывать...у бабызины видимо второй вариант
