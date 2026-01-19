Фабрицио Романо назвал следующий клуб Зинченко

Как и предполагалось, защитник «Арсенала» Александр Зинченко перейдет в «Аякс».
Информацию в соцсетях подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, украинский футболист в ближайшие 24 часа вылетит в Амстердам для прохождения медицинского осмотра. Его контракт с «Аяксом» будет рассчитан до июня.
- Зинченко провел первую часть сезона на правах аренды в «Ноттингем Форест». У него нет голевых действий в 10 матчах.
- Рыночная стоимость украинца – 15 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»