Фабрицио Романо назвал следующий клуб Зинченко

Как и предполагалось, защитник «Арсенала» Александр Зинченко перейдет в «Аякс».

Информацию в соцсетях подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, украинский футболист в ближайшие 24 часа вылетит в Амстердам для прохождения медицинского осмотра. Его контракт с «Аяксом» будет рассчитан до июня.