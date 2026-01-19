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Фабрицио Романо назвал следующий клуб Зинченко

19 января, 15:29
4

Как и предполагалось, защитник «Арсенала» Александр Зинченко перейдет в «Аякс».

Информацию в соцсетях подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, украинский футболист в ближайшие 24 часа вылетит в Амстердам для прохождения медицинского осмотра. Его контракт с «Аяксом» будет рассчитан до июня.

  • Зинченко провел первую часть сезона на правах аренды в «Ноттингем Форест». У него нет голевых действий в 10 матчах.
  • Рыночная стоимость украинца – 15 миллионов евро.

Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Аякс Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (4)
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alefreddy
1768826888
пошел скитаться по клубам
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acor94
1768828626
Пора домой, в Уфу
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Бумбраш
1768831215
Зинченко в зине...звучит,тем более там пристанище каклух
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Император Бомжей
1768831250
А че он не захотел на родину возвращаться?)) Вот странный тип, не патриот что ли? А может летом всё таки вернется.. Да не, хрень какая то)))
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