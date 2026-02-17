«Краснодар» и «Ростов» подтвердили трансфер Вахании

«Краснодар» официально сообщил, что защитник Илья Вахания летом пополнит состав клуба.
Он подписал с «быками» контракт, в соответствии с которым он перейдет в новую команду с 16 июня 2026 года. Действие его контракта с «Краснодаром» завершится 30 июня 2030 года.
«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом.
Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», – приводит слова Вахании телеграм-канал «Ростова».
- 25-летний Вахания в этом сезоне провел 22 матча за «Ростов», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Футболист провел 9 встреч за сборную России, забил 1 мяч.
Источник: официальный сайт «Краснодара»