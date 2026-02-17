Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» и «Ростов» подтвердили трансфер Вахании

17 февраля, 09:28
1

«Краснодар» официально сообщил, что защитник Илья Вахания летом пополнит состав клуба.

Он подписал с «быками» контракт, в соответствии с которым он перейдет в новую команду с 16 июня 2026 года. Действие его контракта с «Краснодаром» завершится 30 июня 2030 года.

«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом.

Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», – приводит слова Вахании телеграм-канал «Ростова».

  • 25-летний Вахания в этом сезоне провел 22 матча за «Ростов», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Футболист провел 9 встреч за сборную России, забил 1 мяч.

Еще по теме:
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли 1
Сперцян сказал, что его порадовало в проигранном матче с «Зенитом»
Трейлер «Краснодара» к фильму о чемпионстве 6
Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Трансферы Ростов Краснодар Вахания Илья
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1771392791
РОСТОВ сильно продешевил благодаря "умному" руководству! Безобразие! Ответите еще перед болельщиками!
Ответить
Главные новости
Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе
15:01
2
«Рубин» готов бесплатно отдать воспитанника «Спартака»
14:27
7
Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком
14:19
1
Фото«Батя в здании»: «Спартак» объявил о возвращении игрока
14:13
7
Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»
14:13
9
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Все новости
Все новости
Генич: «У Карседо сейчас пойдет, практически не сомневаюсь, что будет результат»
14:53
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Кисляк сказал, был ли шокирован переходом Дивеева в «Зенит»
13:48
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Черчесов оценил медийность Дзюбы
13:15
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Шнякин: «Часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа – Карпин и Дзюба были правы»
11:58
6
ФотоТульский «Арсенал» подписал игрока «Спартака»
11:45
5
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
11:33
1
«Рубин» готов арендовать легионера у аутсайдера РПЛ
11:23
Генич предпринял меры после ситуации с Глебовым: «Я в тильте, и так здоровье шалит»
10:54
6
Саусь ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
10:47
12
«Локомотив» может оставить игрока, которого хотели забрать 5 клубов РПЛ
10:42
ЦСКА расстанется с Абдулкадыровым
10:30
6
ФотоИгрок «Балтики» отправился в чемпионат Узбекистана
10:18
1
ФотоГенич пожелал Глебову здоровья и опубликовал фото с игроком
10:06
10
Саусь рассказал о приобретении квартиры в ипотеку
09:49
Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все»
09:47
18
«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба
09:38
3
Бывший тренер «Зенита» раскритиковал формирование состава команды
09:26
2
ФотоВторой игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
09:02
Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko
08:51
7
«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов
08:15
8
ФотоИгрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»
01:16
4
Генич посоветовал «Краснодару» форварда на замену Кордобе
00:29
4
ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры
00:13
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 