«Краснодар» и «Ростов» подтвердили трансфер Вахании

«Краснодар» официально сообщил, что защитник Илья Вахания летом пополнит состав клуба.

Он подписал с «быками» контракт, в соответствии с которым он перейдет в новую команду с 16 июня 2026 года. Действие его контракта с «Краснодаром» завершится 30 июня 2030 года.

«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом.

Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», – приводит слова Вахании телеграм-канал «Ростова».