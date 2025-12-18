Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол

Экс-вингер «Спартака» Квинси Промес заявил, что рассчитывает еще поиграть на профессиональном уровне.

«Когда я выйду на свободу, буду очень много тренироваться, чтобы набрать форму.

Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Почти уверен, что смогу найти себе новую команду», – сказал 33-летний футболист.