Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол

Вчера, 20:20
2

Экс-вингер «Спартака» Квинси Промес заявил, что рассчитывает еще поиграть на профессиональном уровне.

«Когда я выйду на свободу, буду очень много тренироваться, чтобы набрать форму.

Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Почти уверен, что смогу найти себе новую команду», – сказал 33-летний футболист.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Еще по теме:
Новое решение суда по Промесу 3
Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу 19
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака» 6
Источник: De Telegraaf
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (2)
Литейный 4 (returned)
1766079804
Хряки приютят. Рецидивист будет им бесплатно отрабатывать за то, что укрывали его соучастники хряки от правосудия на тушинской малине. Гыгыгы
Ответить
