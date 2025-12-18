Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол

Экс-вингер «Спартака» Квинси Промес заявил, что рассчитывает еще поиграть на профессиональном уровне.
«Когда я выйду на свободу, буду очень много тренироваться, чтобы набрать форму.
Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Почти уверен, что смогу найти себе новую команду», – сказал 33-летний футболист.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: De Telegraaf