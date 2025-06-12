В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока

Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс прокомментировал арест Квинси Промеса в ОАЭ.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».
- В ОАЭ Квинси находится 1,5 года.
– Как вы думаете, с чем связан арест Промеса?
– Это из‑за экстрадиции, которую запросили Нидерланды.
– Старые уголовные дела или что‑то новое?
– Два случая: наркоторговля и ножевое ранение двоюродного брата.
– Когда футболист может быть экстрадирован?
– Я думаю, это будет очень скоро. И когда его привезут в Нидерланды, он сразу же отправится в тюрьму.
– Есть ли у него шанс избежать тюремного заключения?
– Он уже приговорен.
Источник: «Матч ТВ»