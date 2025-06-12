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  • В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока

В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока

Вчера, 20:46
2

Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс прокомментировал арест Квинси Промеса в ОАЭ.

  • В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».
  • В ОАЭ Квинси находится 1,5 года.

– Как вы думаете, с чем связан арест Промеса?

– Это из‑за экстрадиции, которую запросили Нидерланды.

– Старые уголовные дела или что‑то новое?

– Два случая: наркоторговля и ножевое ранение двоюродного брата.

– Когда футболист может быть экстрадирован?

– Я думаю, это будет очень скоро. И когда его привезут в Нидерланды, он сразу же отправится в тюрьму.

– Есть ли у него шанс избежать тюремного заключения?

– Он уже приговорен.

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Источник: «Матч ТВ»
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1749750920
И помчится жизнь по лагеря
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Интерес
1749756876
Слетал на сборы!Интересно,а наши выдали бы его?
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