Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса

Пресс-служба суда Амстердама дала комментарий по поводу экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды.
«Государственная прокуратура только что объявила, что Квинси Промес направляется в Нидерланды. Завтра, в субботу, 21 июня, состоится слушание относительно ордера на его арест. Оно пройдет за закрытыми дверями.
После заседания мы сообщим решение следственного судьи относительно его предварительного заключения. В связи с конфиденциальным характером слушания никакая дополнительная информация о его содержании не может быть раскрыта», – сообщили в суде.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В минувшем сезоне 33-летний нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.
Источник: «Все про спорт»