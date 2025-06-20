Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса

Пресс-служба суда Амстердама дала комментарий по поводу экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды.

«Государственная прокуратура только что объявила, что Квинси Промес направляется в Нидерланды. Завтра, в субботу, 21 июня, состоится слушание относительно ордера на его арест. Оно пройдет за закрытыми дверями.

После заседания мы сообщим решение следственного судьи относительно его предварительного заключения. В связи с конфиденциальным характером слушания никакая дополнительная информация о его содержании не может быть раскрыта», – сообщили в суде.