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Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса

Вчера, 22:35
5

Пресс-служба суда Амстердама дала комментарий по поводу экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды.

«Государственная прокуратура только что объявила, что Квинси Промес направляется в Нидерланды. Завтра, в субботу, 21 июня, состоится слушание относительно ордера на его арест. Оно пройдет за закрытыми дверями.

После заседания мы сообщим решение следственного судьи относительно его предварительного заключения. В связи с конфиденциальным характером слушания никакая дополнительная информация о его содержании не может быть раскрыта», – сообщили в суде.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • В минувшем сезоне 33-летний нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.

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Источник: «Все про спорт»
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
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Комментарии (5)
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кайрос
1750448651
Присел пацан за наркоту.А шума то скока было.Гы гы
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Semenycch
1750449802
В Китае за торговлю наркотиками расстреливают...
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1750450255
Долой наркоторговцев из русского футбола!
Ответить
Круче чем вареные яица
1750450370
А я вот думаю, что Промес может встать в черный угол в суде, закрыть глаза, не улыбаться и исчезнуть, как Копперфилд.
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