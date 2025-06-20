Промес доставлен в СИЗО в Нидерландах

Вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды. В пятницу его перевезли в страну на самолете Challenger 604 из ОАЭ, зафрахтованном голландским Министерством юстиции. Рейс охраняли сотрудники Королевских конных егерей – жандармерии Нидерландов. Промес доставлен в следственный изолятор, где начнет отбывать наказание.

Ранее суд Амстердама приговорил экс-игрока «Спартака» к 7,5 годам заключения. Если приговоры останутся в силе после апелляции, то условно-досрочное освобождение будет возможно не раньше 2030 года.

Изначально планировалось отправить Промеса в Нидерланды регулярным рейсом авиакомпании KLM. Однако вероятность того, что его сфотографируют на борту, была сочтена слишком большой. Риски безопасности также сыграли свою роль.

Пока неясно, где Промес будет отбывать срок. Ожидается, что он не отправится в пенитенциарные учреждения в Вюгте или Занстаде, поскольку там содержатся его соучастники по преступлениям.