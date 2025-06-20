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Промес доставлен в СИЗО в Нидерландах

Сегодня, 14:46
21

Вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды. В пятницу его перевезли в страну на самолете Challenger 604 из ОАЭ, зафрахтованном голландским Министерством юстиции. Рейс охраняли сотрудники Королевских конных егерей – жандармерии Нидерландов. Промес доставлен в следственный изолятор, где начнет отбывать наказание.

Ранее суд Амстердама приговорил экс-игрока «Спартака» к 7,5 годам заключения. Если приговоры останутся в силе после апелляции, то условно-досрочное освобождение будет возможно не раньше 2030 года.

Изначально планировалось отправить Промеса в Нидерланды регулярным рейсом авиакомпании KLM. Однако вероятность того, что его сфотографируют на борту, была сочтена слишком большой. Риски безопасности также сыграли свою роль.

Пока неясно, где Промес будет отбывать срок. Ожидается, что он не отправится в пенитенциарные учреждения в Вюгте или Занстаде, поскольку там содержатся его соучастники по преступлениям.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • В минувшем сезоне 33-летний нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.

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Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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Комментарии (21)
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Интерес
1750420216
Ну что,помогли тебе твои единоверцы? Единственными,кто бы тебя не выдал,это спартачи,но твоё эуропейское воспитание тебя подвело.
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Vats
1750420741
Да уж, вот так съездил на заграничные сборы со Спартаком
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ilich55
1750420796
Интересно, экстрадирован в кандалах и с серьгой в носу?
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JIEGEHDA
1750421156
Матчи Спартака в новом сезоне будут начинаться с акции преклони колено . Жизни черных важны. Особенно Промеса
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АЛЕКС 58
1750421178
Хоть одна хорошая новость,сколько не прятался,а сидеть придётся.К нему бы на нары всю верхушку РФС(только не в Европе,а на Колыме)
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Круче чем вареные яица
1750421268
У нас не все отели по качеству обслуживания, как в Голландии тюрьмы.
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FWSPM
1750421397
сидел бы в Москве достойно бы закончил карьеру в Спартаке а так будет сидеть по глупости
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Круче чем вареные яица
1750421423
Как не крути, а он ни*ер, значит должен сидеть в тюрьме, это же Запад.
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Mirak92
1750421460
Давообще пох..й, теплого сокамерника ему, да мыло на веревке
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рылы
1750423071
позор спартаку!
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