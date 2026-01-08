Канчельскис объяснил, почему Баринов готов уйти из «Локомотива» в ЦСКА

Андрей Канчельскис высказался о готовящемся трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Баринов хочет что-то выиграть. Будем честны, с «Локомотивом» это будет сделать сложнее, чем с ЦСКА.

«Локомотив» последний раз выигрывал что-то весомое при Сeмине. Наверное, Баринов поэтому решил уйти в ЦСКА.

Ещe раз говорю, что армейцы – самая стабильная команда России. Они всегда ведут борьбу за первые места. Не думаю, что там большие деньги. Он уходит за трофеями», – заявил Канчельскис.