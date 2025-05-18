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Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура

Сегодня, 22:54

ПСВ стал чемпионом Нидерландов по итогам 34-го тура Эредивизие. Клуб из Эйндховена в заключительном матче обыграл в гостях «Спарту» из Роттердама со счетом 3:1.

ПСВ закончил сезон на 1-м месте с 79 очками. Он на 1 очко опередил «Аякс».

Амстердамцы в последнем туре победили дома «Твенте» со счетом 2:0.

При этом «Аякс» возглавлял турнирную таблицу после 29-го тура с 73 очками. У ПСВ на тот момент было всего 64 балла.

За следующие 4 тура амстердамцы набрали только 2 очка. Команда из Эйндховена же выиграла все оставшиеся встречи.

  • ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов во 2-й раз подряд и в 26-й раз в своей истории.
  • ПСВ и «Аякс» вышли в общий этап Лиги чемпионов. «Фейеноорд», занявший 3-е место, сыграет в 3-м отборочном раунде ЛЧ.
  • Ставший 4-м «Утрехт» попал во 2-й отборочный раунд Лиги Европы. Обладатель Кубка Нидерландов «Гоу Эхед Иглс», который сыграет на общем этапе ЛЕ, стал 7-м.
  • АЗ, «Твенте», «НЕК Неймеген» и «Херенвен» разыграют в стыковых матчах путевку в Лигу конференций.

Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие
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