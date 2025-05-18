Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура

ПСВ стал чемпионом Нидерландов по итогам 34-го тура Эредивизие. Клуб из Эйндховена в заключительном матче обыграл в гостях «Спарту» из Роттердама со счетом 3:1.

ПСВ закончил сезон на 1-м месте с 79 очками. Он на 1 очко опередил «Аякс».

Амстердамцы в последнем туре победили дома «Твенте» со счетом 2:0.

При этом «Аякс» возглавлял турнирную таблицу после 29-го тура с 73 очками. У ПСВ на тот момент было всего 64 балла.

За следующие 4 тура амстердамцы набрали только 2 очка. Команда из Эйндховена же выиграла все оставшиеся встречи.