- 24 ноября 2017
- 18:47 «Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем 1
- 15 октября 2016
- 23:50 Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
- 12 октября 2016
- 09:44 Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов 24
- 1 октября 2016
- 23:50 Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
- 25 сентября 2016
- 00:00 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
- 17 сентября 2016
- 23:50 Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
- 29 августа 2016
- 00:23 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»