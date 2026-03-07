Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гоу Эхед Иглс» – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.75

07 марта 2026 11:46
Гоу Эхед Иглс - Твенте
08 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Твенте»
Сделать ставку

8 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» примет «Твенте». Хозяева занимают 12-е место в таблице с 29 очками после 25 туров, а гости идут на 5-й позиции, имея 41 балл и продолжая борьбу за места в еврокубках. «Твенте» подходит к игре в отличной форме и остается одной из самых стабильных команд лиги.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда постепенно набирает очки и недавно одержала важную победу над «Эксельсиором» (1:0). В последних пяти матчах «Гоу Эхед Иглс» забил 7 голов и пропустил 5. Лучшим бомбардиром остается Матис Суре, на счету которого 12 мячей. На своем поле команда играет достаточно уверенно и не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

«Твенте»

«Твенте» демонстрирует стабильную игру и не проигрывает уже 15 матчей подряд в Эредивизи. Команда много забивает: в последних пяти матчах чемпионата клуб отличился 11 раз. Лидером атаки остается Рикки ван Волфсвинкел с 10 голами в сезоне. В прошлом туре «Твенте» уверенно обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:0.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • 12-е место в Эредивизи после 25 туров
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх: 7 забито и 5 пропущено
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру

«Твенте»

  • 5-е место в таблице чемпионата
  • Не проигрывает в 15 последних матчах Эредивизи
  • Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 11 забито и 4 пропущено
  • В среднем забивает 2.20 гола за матч

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Твенте»

«Твенте» выглядит фаворитом встречи благодаря более стабильной игре и высокой результативности. Команда регулярно набирает очки и уверенно действует в атаке. «Гоу Эхед Иглс» способен создать проблемы на своем поле, но разница в классе и форма гостей делают их более предпочтительным вариантом.

При этом хозяева тоже регулярно забивают, а «Твенте» часто играет результативно, поэтому матч может пройти в атакующем ключе.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Твенте» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5

1.75
Победа «Твенте»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Твенте Гоу Эхед Иглс
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 