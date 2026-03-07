8 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» примет «Твенте». Хозяева занимают 12-е место в таблице с 29 очками после 25 туров, а гости идут на 5-й позиции, имея 41 балл и продолжая борьбу за места в еврокубках. «Твенте» подходит к игре в отличной форме и остается одной из самых стабильных команд лиги.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда постепенно набирает очки и недавно одержала важную победу над «Эксельсиором» (1:0). В последних пяти матчах «Гоу Эхед Иглс» забил 7 голов и пропустил 5. Лучшим бомбардиром остается Матис Суре, на счету которого 12 мячей. На своем поле команда играет достаточно уверенно и не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

«Твенте»

«Твенте» демонстрирует стабильную игру и не проигрывает уже 15 матчей подряд в Эредивизи. Команда много забивает: в последних пяти матчах чемпионата клуб отличился 11 раз. Лидером атаки остается Рикки ван Волфсвинкел с 10 голами в сезоне. В прошлом туре «Твенте» уверенно обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:0.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

12-е место в Эредивизи после 25 туров

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В последних 5 играх: 7 забито и 5 пропущено

В среднем забивает 1.40 гола за игру

«Твенте»

5-е место в таблице чемпионата

Не проигрывает в 15 последних матчах Эредивизи

Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах чемпионата

В последних 5 играх: 11 забито и 4 пропущено

В среднем забивает 2.20 гола за матч

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Твенте»

«Твенте» выглядит фаворитом встречи благодаря более стабильной игре и высокой результативности. Команда регулярно набирает очки и уверенно действует в атаке. «Гоу Эхед Иглс» способен создать проблемы на своем поле, но разница в классе и форма гостей делают их более предпочтительным вариантом.

При этом хозяева тоже регулярно забивают, а «Твенте» часто играет результативно, поэтому матч может пройти в атакующем ключе.

Рекомендованные ставки: