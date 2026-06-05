6 июня 2026 года в 03:00 сборные Гаити и Перу сыграют в товарищеском матче.
Гаити
Гаитяне подходят к матчу в отличной форме, особенно в обороне: за последние 5 матчей команда пропустила всего 2 гола (0.40 в среднем). Атака тоже стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче разгром Новой Зеландии (4:0). Дома Гаити выглядит уверенно, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своeм поле.
Перу
Перуанцы находятся в кризисе, особенно на выезде: команда не может выиграть в 11 последних гостевых товарищеских матчах. Оборона пропускает 1.40 в среднем за 5 игр, атака приносит 1.20 гола. В прошлом матче ничья с Гондурасом (2:2). Перу забивает в 5 из 7 последних матчей, но гостевые проблемы никуда не делись.
Факты о командах
Гаити
- За 5 матчей: 1.60 забито, 0.40 пропущено
- Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей
- Разгром Новой Зеландии (4:0)
Перу
- 11 гостевых товарищеских матчей без побед
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
- Забивают в 5 из 7 матчей
- Ничья с Гондурасом (2:2)
Прогноз на матч Гаити – Перу
Гаити дома, в отличной форме и с надeжной обороной. Перу не может выиграть на выезде уже 11 матчей. Хозяева должны как минимум не проиграть.
Рекомендованные ставки
- Гаити не проиграет – коэффициент 1.6
- Тотал голов меньше 2.5