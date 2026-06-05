Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гаити – Перу: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.6

05 июня 2026 9:21
Гаити - Перу
06 июн. 2026, суббота 03:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.60
Гаити не проиграет
Сделать ставку

6 июня 2026 года в 03:00 сборные Гаити и Перу сыграют в товарищеском матче.

Гаити

Гаитяне подходят к матчу в отличной форме, особенно в обороне: за последние 5 матчей команда пропустила всего 2 гола (0.40 в среднем). Атака тоже стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче разгром Новой Зеландии (4:0). Дома Гаити выглядит уверенно, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своeм поле.

Перу

Перуанцы находятся в кризисе, особенно на выезде: команда не может выиграть в 11 последних гостевых товарищеских матчах. Оборона пропускает 1.40 в среднем за 5 игр, атака приносит 1.20 гола. В прошлом матче ничья с Гондурасом (2:2). Перу забивает в 5 из 7 последних матчей, но гостевые проблемы никуда не делись.

Факты о командах

Гаити

  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.40 пропущено
  • Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей
  • Разгром Новой Зеландии (4:0)

Перу

  • 11 гостевых товарищеских матчей без побед
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • Ничья с Гондурасом (2:2)

Прогноз на матч Гаити – Перу

Гаити дома, в отличной форме и с надeжной обороной. Перу не может выиграть на выезде уже 11 матчей. Хозяева должны как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Гаити не проиграет – коэффициент 1.6
  • Тотал голов меньше 2.5

1.60
Гаити не проиграет
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Перу Гаити
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 