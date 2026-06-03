4 июня 2026 года в 19:00 сборные Экваториальной Гвинеи и Бурунди сыграют в товарищеском матче.

Экваториальная Гвинея

Хозяева переживают не лучшие времена – 7 матчей без побед дома. Атака слабовата: 0.80 гола в среднем за 5 игр, хотя команда забивает в 3 последних матчах. Оборона пропускает 1.40 в среднем. Ничья с Мадагаскаром (1:1) – типичный результат для этой команды. Домашнее поле – главный козырь, но его явно недостаточно.

Бурунди

Бурунди – команда-загадка. В последних 5 играх у них одинаковые показатели: 1.60 забито и 1.60 пропущено. Гости умеют атаковать (8 голов в 5 матчах), но и обороняются так себе. Разгром от Марокко (0:5) показал, что против топ-соперников они бессильны. Однако против Экваториальной Гвинеи шансы есть.

Факты о командах

Экваториальная Гвинея

7 матчей без побед дома

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Ничья с Мадагаскаром (1:1)

Бурунди

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Разгром от Марокко (0:5)

Атака – 8 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Экваториальная Гвинея – Бурунди

Очень равные соперники. Экваториальная Гвинея дома не побеждает уже 7 матчей, Бурунди нестабильна. Обе команды забивают и пропускают. Скорее всего, голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки