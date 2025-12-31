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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Команды
Экваториальная Гвинея
Сборная Экваториальной Гвинее по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сайт:
http://www.feguifut.org/
Тренер:
Хуан Миша
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Экваториальная Гвинея – Мадагаскар: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.35
30 марта
Трансляция
Киргизия – Экваториальная Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2026
25 марта
Трансляция
Экваториальная Гвинея – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025
2025.12.31 17:50
Экваториальная Гвинея – Алжир: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.73
2025.12.30 08:12
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея: прогноз и ставки на матч 24 декабря 2025 с коэффициентом 1.77
2025.12.23 08:23
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Кубок Африки. Гвинея вышла в четвертьфинал благодаря голу на 98-й минуте
2024.01.28 22:01
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
2024.01.25 08:16
Кубок Африки. Осимхен спас Нигерию от поражения от Экваториальной Гвинеи (1:1)
2024.01.14 19:03
2
Кубок Африки. Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею и в полуфинале встретится с Буркина-Фасо
2022.01.30 23:53
Египет сыграет с Марокко и другие пары 1/4 финала Кубка Африки
2022.01.27 07:39
1
Кубок Африки. Экваториальная Гвинея в серии пенальти прошла Мали
2022.01.27 00:59
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
2022.01.21 00:47
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
2022.01.20 20:58
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар минимально победил Экваториальную Гвинею
2022.01.12 23:51
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