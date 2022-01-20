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    Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел

    В группе E Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.

    Кот-д'Ивуар разгромил Алжир со счетом 4:1 и стал участником 1/8 финала.

    Экваториальная Гвинея минимально победила Сьерра-Леоне и также прошла дальше.

    Сьерра-Леоне еще может выйти в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места.

    Действующий победитель турнира Алжир вылетел с континентального первенства, заняв последнюю строчку в группе.

    Кубок Африки. 3-й тур. Группа E

    Кот-д'Ивуар – Алжир – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кессье, 22; 2:0 – Сангаре, 39; 3:0 – Пепе, 54; 3:1 – Бендебка, 73; 4:1 – Аллер, 90+3.

    Незабитый пенальти: нет – Марез, 60.

    Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ганет, 38.

    Удаление: Кьюи, 90 – нет.

    Незабитый пенальти: Камара, 85 – нет.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2022 20:58
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