Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел

В группе E Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.
Кот-д'Ивуар разгромил Алжир со счетом 4:1 и стал участником 1/8 финала.
Экваториальная Гвинея минимально победила Сьерра-Леоне и также прошла дальше.
Сьерра-Леоне еще может выйти в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места.
Действующий победитель турнира Алжир вылетел с континентального первенства, заняв последнюю строчку в группе.
Кубок Африки. 3-й тур. Группа E
Кот-д'Ивуар – Алжир – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Кессье, 22; 2:0 – Сангаре, 39; 3:0 – Пепе, 54; 3:1 – Бендебка, 73; 4:1 – Аллер, 90+3.
Незабитый пенальти: нет – Марез, 60.
Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ганет, 38.
Удаление: Кьюи, 90 – нет.
Незабитый пенальти: Камара, 85 – нет.
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