Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел

В группе E Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.

Кот-д'Ивуар разгромил Алжир со счетом 4:1 и стал участником 1/8 финала.

Экваториальная Гвинея минимально победила Сьерра-Леоне и также прошла дальше.

Сьерра-Леоне еще может выйти в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места.

Действующий победитель турнира Алжир вылетел с континентального первенства, заняв последнюю строчку в группе.

Кубок Африки. 3-й тур. Группа E

Кот-д'Ивуар – Алжир – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кессье, 22; 2:0 – Сангаре, 39; 3:0 – Пепе, 54; 3:1 – Бендебка, 73; 4:1 – Аллер, 90+3.

Незабитый пенальти: нет – Марез, 60.

Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ганет, 38.

Удаление: Кьюи, 90 – нет.

Незабитый пенальти: Камара, 85 – нет.

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