Реакция Сенегала на отобранную победу в Кубке Африки

Сенегал не согласен с решением Африканской конфедерации футбола аннулировать результат финала КАФ-2025.
Они обжалуют данный вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В официальном заявлении Федерация футбола Сенегала осудила «несправедливое решение» и пообещала «защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами».
- Победу в турнире присудили сборной Марокко, а Сенегалу засчитано техническое поражение 0:3.
- Решение принято спустя два месяца после финала Кубка Африки.
- Сенегальцы в ходе дополнительных таймов уходили с поля после назначения пенальти в их ворота.
- В итоге марокканцы не реализовали 11-метровый, а позднее пропустили единственный гол в матче.
- Пауза в финале составила 13 минут. Турнир проходил в Марокко.
Источник: сайт Федерации футбола Сенегала