Реакция Сенегала на отобранную победу в Кубке Африки

Сенегал не согласен с решением Африканской конфедерации футбола аннулировать результат финала КАФ-2025.

Они обжалуют данный вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В официальном заявлении Федерация футбола Сенегала осудила «несправедливое решение» и пообещала «защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами».