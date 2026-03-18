Реакция Сенегала на отобранную победу в Кубке Африки

Вчера, 17:13
6

Сенегал не согласен с решением Африканской конфедерации футбола аннулировать результат финала КАФ-2025.

Они обжалуют данный вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В официальном заявлении Федерация футбола Сенегала осудила «несправедливое решение» и пообещала «защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами».

  • Победу в турнире присудили сборной Марокко, а Сенегалу засчитано техническое поражение 0:3.
  • Решение принято спустя два месяца после финала Кубка Африки.
  • Сенегальцы в ходе дополнительных таймов уходили с поля после назначения пенальти в их ворота.
  • В итоге марокканцы не реализовали 11-метровый, а позднее пропустили единственный гол в матче.
  • Пауза в финале составила 13 минут. Турнир проходил в Марокко.

Источник: сайт Федерации футбола Сенегала
Кубок африканских наций Сенегал Марокко
Комментарии (6)
Император 1
1773843335
Правда за Сенегалом
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773844154
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА пингвины за ⚽️
САДЫЧОК
1773844937
Руки прочь от Сенегала! Всё будет Мане!
c 7890
1773848193
Если бы Африканская конфедерация футбола сразу же бы победу присудили сборной Марокко, а Сенегалу засчитано техническое поражение 0:3, за уход с поля --тогда это было бы логично. Но через два месяца ! Идиоты из Африканской конфедерации футбола сами себя дураками выставили.
TOMSON
1773848780
Ну так то 13 минут отдыхали, копили эмоции… Потом забили. Не могу сказать, что технарь на пустом месте
TOMSON
1773849434
Хочется отметить, что если команда решила покинуть поле она его должна покинуть без возможности вернуться. Те в момент принятие этого решения они согласны со всеми последствиями. Не девочки, чтоб их уговаривали вернутся. Хотелось бы, чтоб подобное применялось ко всем.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
