Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заявление президента CAF о присуждении победы Марокко в финале Кубка Африки

Заявление президента CAF о присуждении победы Марокко в финале Кубка Африки

Вчера, 12:59
11

Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрис Мотсепе прокомментировал решение по финалу Кубка Африки-2025.

Организация присудила победу Марокко в финальном матче, а Сенегалу засчитала поражение за уход с поля во время игры.

«Ранее я выражал свое крайнее разочарование инцидентами, имевшими место в финале. Это подрывает ту хорошую работу, которую CAF проделывала на протяжении многих-многих лет, чтобы обеспечить честность, уважение, этику, правильное управление, а также доверие к результатам наших футбольных матчей.

Мы все еще имеем дело с подозрениями и недоверием. Это проблема, доставшаяся в наследство от прошлого. Когда я стал президентом, одной из главных проблем были беспристрастность, независимость и уважение к судьям и делегатам матчей, и в этом направлении была проделана большая работа.

Важно, чтобы к решениям нашего дисциплинарного и апелляционного советов относились с уважением и доверием. Если посмотреть на состав этих органов, то в них входят одни из самых уважаемых юристов и судей на континенте. Но нам все еще придется работать с таким отношением к себе и опасениями по поводу честности. Это текущая проблема.

Мне сказали, что Сенегал собирается подать апелляцию, что очень важно. Каждая из 54 стран Африки имеет право подавать апелляции, и мы будем придерживаться и уважать решение, принятое на самом высоком уровне.

Важнейшим фактором является то, чтобы ни к одной стране в Африке не применялось более преференциальное или благоприятное отношение, чем к любой другой стране на африканском континенте», – сказал Мотсепе.

  • Основное время финального матча закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил гол, который оказался победным.
  • Сенегальцы уходили с поля в компенсированное время второго тайма, выражая несогласие с назначением пенальти в их ворота. Затем они вернулись на поле, но марокканцы не забили гол после удара с «точки».

Источник: CNA
Кубок африканских наций Сенегал Марокко
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773914840
Им речь в эск писали? Отмазки чем то похожи
Ответить
mihail200606
1773918844
Бла бла...
Ответить
САДЫЧОК
1773919020
НЕ! Не катит! Если бы ты чудак присутствовал там на стадионе и там же обьявил-тогда это правильно! А, после драки кулаками не машут!
Ответить
Айболид
1773920043
Газпром всё купил .
Ответить
c 7890
1773922732
Мы все еще имеем дело с подозрениями и недоверием. ---- А чего ты мудак ожидал, когда Сенегалу не сразу бан дал во время финала, а через два месяца ?
Ответить
Artemka444
1773927202
Маразматики
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 