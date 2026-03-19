Заявление президента CAF о присуждении победы Марокко в финале Кубка Африки

Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрис Мотсепе прокомментировал решение по финалу Кубка Африки-2025.

Организация присудила победу Марокко в финальном матче, а Сенегалу засчитала поражение за уход с поля во время игры.

«Ранее я выражал свое крайнее разочарование инцидентами, имевшими место в финале. Это подрывает ту хорошую работу, которую CAF проделывала на протяжении многих-многих лет, чтобы обеспечить честность, уважение, этику, правильное управление, а также доверие к результатам наших футбольных матчей.

Мы все еще имеем дело с подозрениями и недоверием. Это проблема, доставшаяся в наследство от прошлого. Когда я стал президентом, одной из главных проблем были беспристрастность, независимость и уважение к судьям и делегатам матчей, и в этом направлении была проделана большая работа.

Важно, чтобы к решениям нашего дисциплинарного и апелляционного советов относились с уважением и доверием. Если посмотреть на состав этих органов, то в них входят одни из самых уважаемых юристов и судей на континенте. Но нам все еще придется работать с таким отношением к себе и опасениями по поводу честности. Это текущая проблема.

Мне сказали, что Сенегал собирается подать апелляцию, что очень важно. Каждая из 54 стран Африки имеет право подавать апелляции, и мы будем придерживаться и уважать решение, принятое на самом высоком уровне.

Важнейшим фактором является то, чтобы ни к одной стране в Африке не применялось более преференциальное или благоприятное отношение, чем к любой другой стране на африканском континенте», – сказал Мотсепе.