Браима из «Реала» едва не избили в раздевалке сборной Марокко

После проигранного финала Кубка африканских наций в раздевалке сборной Марокко была очень напряженная атмосфера.

Ситуация едва не дошла до рукоприкладства – отдельные футболисты хотели побить Браима Диаса.

Игрок «Реала» во втором тайме на 24-й добавленной минуте не реализовал пенальти, пробив «паненкой» по центру ворот.

Его партнеры по сборной были в бешенстве от такого пижонского исполнения 11-метрового в столь ответственный момент.

«Они были очень близки к драке. Их пришлось разнимать», – сообщил источник.