Браима из «Реала» едва не избили в раздевалке сборной Марокко

После проигранного финала Кубка африканских наций в раздевалке сборной Марокко была очень напряженная атмосфера.
Ситуация едва не дошла до рукоприкладства – отдельные футболисты хотели побить Браима Диаса.
Игрок «Реала» во втором тайме на 24-й добавленной минуте не реализовал пенальти, пробив «паненкой» по центру ворот.
Его партнеры по сборной были в бешенстве от такого пижонского исполнения 11-метрового в столь ответственный момент.
«Они были очень близки к драке. Их пришлось разнимать», – сообщил источник.
- Сенегал победил Марокко (1:0) в финале, забив после пенальти Браима.
- Через 2 месяца результат игры аннулировали.
- Сенегальцам присудили техническое поражение за уход с поля посреди матча.
Источник: RMC Sport