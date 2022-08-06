Сборная Сьерры-Леоне по футболу

- 6 августа 2022
- 14:23 Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме» 2
- 20 января 2022
- 20:58 Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
- 14 января 2022
- 20:57 Фото Рюдигер оплатил операции на ногах 11 детям из Сьерра-Леоне 1
- 12 января 2022
- 09:39 Алжир не забил впервые с 2018 года. Действующий победитель Кубка Африки не обыграл 108-ю сборную рейтинга ФИФА
- 07:57 Видео Вратарь Сьерра-Леоне заплакал после признания лучшим игроком матча против Алжира
- 11 января 2022
- 17:54 Кубок Африки. Алжир не смог победить Сьерра-Леоне