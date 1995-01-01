Турниры:
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кот-д'Ивуар
|3
|2
|1
|0
|7:3
|+4
|7
|2.
|Экв. Гвинея
|3
|2
|0
|1
|2:1
|+1
|6
|3.
|Сьерра-Леоне
|3
|0
|2
|1
|2:3
|-1
|2
|4.
|Алжир
|3
|0
|1
|2
|1:5
|-4
|1
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кот-д'Ивуар
|2
|1
|1
|0
|6:3
|+3
|4
|2.
|Алжир
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|3.
|Экв. Гвинея
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|4.
|Сьерра-Леоне
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Экв. Гвинея
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|2.
|Кот-д'Ивуар
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|3.
|Сьерра-Леоне
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|4.
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0