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    Сборная Сьерры Леоне по футболу - Таблица

    Тренер Джон Кейстер
    Турниры:
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кот-д'Ивуар 3 2 1 0 7:3 +4 7
    2. Экв. Гвинея 3 2 0 1 2:1 +1 6
    3. Сьерра-Леоне 3 0 2 1 2:3 -1 2
    4. Алжир 3 0 1 2 1:5 -4 1
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кот-д'Ивуар 2 1 1 0 6:3 +3 4
    2. Алжир 2 0 1 1 0:1 -1 1
    3. Экв. Гвинея 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4. Сьерра-Леоне 1 0 0 1 0:1 -1 0
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Экв. Гвинея 2 2 0 0 2:0 +2 6
    2. Кот-д'Ивуар 1 1 0 0 1:0 +1 3
    3. Сьерра-Леоне 2 0 2 0 2:2 0 2
    4. Алжир 1 0 0 1 1:4 -3 0
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