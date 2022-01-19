Сборная Судана по футболу

- 19 января 2022
- 23:52 Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
- 15 января 2022
- 20:58 Кубок Африки. Нигерия под руководством экс-игрока «Торпедо» победила Судан и вышла в плей-офф 1
- 11 января 2022
- 23:52 Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью
- 26 сентября 2019
- 18:38 «Мы получили правильные голоса при выборе лучшего игрока». ФИФА ответила на заявление тренера Судана о фальсификации 4
- 13:18 Фото Тренер сборной Судана не голосовал за Месси в премии The Best. Он уже второй, кто обвинил ФИФА в фальсификации 34