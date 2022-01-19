Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут

Нигерия вышла в плей-офф Кубка Африки без потерь очков в группе. В третьем туре нигерийцы под руководством бывшего футболиста «Торпедо» Августина Эгуавона переиграли Гвинею-Бисау.

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке провел на поле 57 минут, после чего был заменен.

Египет тоже вышел в 1/8 финала. Семикратные чемпионы турнира на финише группы переиграли Судан.

Кубок Африки. Группа D. 3-й тур

Гвинея-Бисау – Нигерия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Садик, 56; 0:2 – Трост-Эконг, 75.

Египет – Судан – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Абдельмонем, 35.

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