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    Августин Эгуавон

    Тренер
    Имя Августин
    Фамилия Эгуавон
    Команда Нигерия
    Гражданство Нигерия
    Дата рождения 19 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нигерия 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.05.2022 Мексика 2 : 1 Нигерия
    03.06.2022 Эквадор 1 : 0 Нигерия
    27.09.2022 Алжир 2 : 1 Нигерия
    17.11.2022 Португалия 4 : 0 Нигерия
    10.11.2022 Коста-Рика 2 : 0 Нигерия
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