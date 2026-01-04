Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций

Две сборные пробились в 1/4 финала Кубка африканских наций-2025.

В субботу одержали победы Сенегал и Мали, выбившие Судан и Тунис.

Сенегальцы победили 3:1, а малийцы спасли ничью на 96-й минуте, после чего взяли верх в серии пенальти.