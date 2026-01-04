Введите ваш ник на сайте
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций

4 января, 10:10

Две сборные пробились в 1/4 финала Кубка африканских наций-2025.

В субботу одержали победы Сенегал и Мали, выбившие Судан и Тунис.

Сенегальцы победили 3:1, а малийцы спасли ничью на 96-й минуте, после чего взяли верх в серии пенальти.

Кубок африканских наций. 1/8 финала
Сенегал - Судан - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - П. Гуйе, 29; 2:0 - П. Гуйе, 45+3; 3:0 - И. Мбайе, 77.
Таблица турнира
Мали - Тунис - 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, по пенальти 3:2)
Голы: 0:1 - F. Chaouat , 88; 1:1 - Л. Синайоко, 90+6 (с пенальти).
Удаления: В. Кулибали, 26 - нет.
Таблица турнира

Четвертьфиналист Кубка Африки пригрозил бойкотом турнира 1
Суперкомпьютер предсказал победителя Кубка Африки 3
Сын Зидана установил рекорд на Кубке Африки 1
Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Сенегал Судан Мали Тунис
  • Читайте нас: 