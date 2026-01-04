Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций

Две сборные пробились в 1/4 финала Кубка африканских наций-2025.
В субботу одержали победы Сенегал и Мали, выбившие Судан и Тунис.
Сенегальцы победили 3:1, а малийцы спасли ничью на 96-й минуте, после чего взяли верх в серии пенальти.
Кубок африканских наций. 1/8 финала
Сенегал - Судан - 3:1 (1:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - П. Гуйе, 29; 2:0 - П. Гуйе, 45+3; 3:0 - И. Мбайе, 77.
Мали - Тунис - 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, по пенальти 3:2)Таблица турнира
Голы: 0:1 - F. Chaouat , 88; 1:1 - Л. Синайоко, 90+6 (с пенальти).
Удаления: В. Кулибали, 26 - нет.
Источник: «Бомбардир»