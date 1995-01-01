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    Результаты сборной Судана по футболу

    Сайт sfa.sd/
    Тренер Юбер Велю
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2021, группа D
    3 тур
    		19 января, среда 22:00 Египет 1:0 Судан
    2 тур
    		15 января, суббота 19:00 Нигерия 3:1 Судан
    1 тур
    		11 января, вторник 22:00 Судан 0:0 Гвинея-Бисау
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