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Результаты сборной Судана по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://sfa.sd/
Тренер:
Квеси Аппиа
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013
Кубок Африканских Наций. Плей-офф 2012
Кубок Африканских Наций. Групповой раунд 2012
Кубок Африканских Наций. 2008
03.01 | 19:00
Сенегал
3 : 1
Судан
31.12 | 19:00
Судан
0 : 2
Буркина-Фасо
28.12 | 18:00
Экваториальная Гвинея
0 : 1
Судан
24.12 | 18:00
Алжир
3 : 0
Судан
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