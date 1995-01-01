«Мы получили правильные голоса при выборе лучшего игрока». ФИФА ответила на заявление тренера Судана о фальсификации

В ФИФА прокомментировали слова главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича, который заявил, что не отдавал свой голос за форварда «Барселоны» Лионеля Месси в голосовании премии The Best.

«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», – говорится в заявлении ФИФА.