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    «Мы получили правильные голоса при выборе лучшего игрока». ФИФА ответила на заявление тренера Судана о фальсификации

    В ФИФА прокомментировали слова главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича, который заявил, что не отдавал свой голос за форварда «Барселоны» Лионеля Месси в голосовании премии The Best.

    «Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», – говорится в заявлении ФИФА.

    • Ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что ФИФА сфальсифицировала его голос за Месси при выборе лучшего игрока года. Также о подлоге сообщил Лугарошич.
    • В итоговом голосовании занявший вторую строчку защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал от Месси на 8 очков.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1479

      Axe111 27 минут назад

      У ЕДИНОЙ РОССИИ СТАЖИРОВАЛИСЬ

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