Тренер сборной Судана не голосовал за Месси в премии The Best. Он уже второй, кто обвинил ФИФА в фальсификации

Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич заявил, что не отдавал свой голос за форварда «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Лугарошич сфотографировал бюллетень голосования, перед тем, как отдать его представителям ФИФА, сообщает Tuttosport. В нем указано, что тренер проголосовал за форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В итоговом протоколе ФИФА голоса Лугарошича отданы Месси и защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

