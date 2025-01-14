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    Агент Гурцкая раскрыл трансферные планы «Локомотива»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, над усилением какой позиции работает «Локомотив».

    – Дмитрий Ульянов заявлял, что «Локомотиву» нужен нападающий.

    – Я думаю, что одна позиция, которую реально хотел бы усилить Галактионов – игрок в пару к Баринову, посильнее Карпукаса.

    – То есть не нападающий.

    – Нет. Я знаю точно, что деньги у них есть на одного игрока, и этот игрок больше в эту зону.

    – Как это коррелирует со словами Ульянова?

    – Я не знаю. Я вам говорю о том, кого они ищут, а не о том, что говорит Ульянов.

    – Чем «Локо» не устраивает Карпукас?

    – Не знаю. Мне кажется, что Карпукас – Баринов – достаточно хорошая пара для чемпионата России. Что именно нужно и почему нужен игрок сильнее, надо спрашивать у Галактионова.

    Мне кажется, им не мешал бы нападающий посильнее, но я понимаю, что они его не купят – у них не будет таких денег.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    14.01.2025 21:09
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