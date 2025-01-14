Агент Гурцкая раскрыл трансферные планы «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, над усилением какой позиции работает «Локомотив».

– Дмитрий Ульянов заявлял, что «Локомотиву» нужен нападающий.

– Я думаю, что одна позиция, которую реально хотел бы усилить Галактионов – игрок в пару к Баринову, посильнее Карпукаса.

– То есть не нападающий.

– Нет. Я знаю точно, что деньги у них есть на одного игрока, и этот игрок больше в эту зону.

– Как это коррелирует со словами Ульянова?

– Я не знаю. Я вам говорю о том, кого они ищут, а не о том, что говорит Ульянов.

– Чем «Локо» не устраивает Карпукас?

– Не знаю. Мне кажется, что Карпукас – Баринов – достаточно хорошая пара для чемпионата России. Что именно нужно и почему нужен игрок сильнее, надо спрашивать у Галактионова.

Мне кажется, им не мешал бы нападающий посильнее, но я понимаю, что они его не купят – у них не будет таких денег.