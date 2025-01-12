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    Галактионов заявил о финансовых трудностях «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не стал скрывать, что команда ограничена по финансам.

    – Нужно ли усиление?

    – Любой тренер, и я не исключение, хочет качественных игроков в свое распоряжение. Наверное, не совсем правильно будет говорить, какие конкретно позиции нужно усилить, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют, они действуют очень дисциплинированно, они очень хорошо работают и стараются добиваться результата.

    Поэтому что касается планов, сложно о чем‑то говорить. Потому что, я думаю, и руководство это уже обозначило, на сегодняшний день мы ограничены в ресурсах и должны жить по средствам.

    – Есть понимание по максимальному количеству новичков?

    – Пока нет. Повторюсь, что на сегодняшний день мы должны четко понимать. Если футболист иностранный, то он должен быть сильнее нашего. И соотношение цена‑качество должно быть приемлемым в наших сегодняшних реалиях российского футбола.

    Состав и подбор игроков позволяет конкурировать. Понятно, что мы хотим определенные позиции усилить. Если не получится, будем играть той обоймой, которая есть. Мы будем дисциплинированы и хорошо готовы, в этом я уверен. А там уже есть отдельный матч, в котором надо будет побеждать.

    Последний матч в Краснодаре показал, что мы правильно отреагировали на тот неудачный отрезок, который был.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 5-м.
    • Отставание от 1-го места – 4 очка.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1736678196
    Но вы держитесь
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    Fju-2
    1736686744
    "Если футболист иностранный, то он должен быть сильнее нашего." Вчера была новость, что подписали белоруса, если он сильнее, то почему он остался в своей команде на правах аренды?
    Ответить
    ss21
    1736696261
    Последний матч с Краснодаром показал что Карасев вытащил.
    Ответить
    ss21
    1736696374
    Локо нужен нападающий и это всем очевидно. Сулейманов и Воробьев не самые плохие игроки ротации, но когда у конкурентов напы за 15 лямов, а у тебя за 3 то и вангой быть не надо.
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1736703476
    Да ушла эпоха Локо. Когда играли Чарли,Фарфан,Крыховяк. Наших то же надо конечно воспитывать. Но у нас нет нормальных напов
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