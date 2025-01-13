«Локомотив» назвал состав на зимние сборы

«Локомотив» начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.
Клуб объявил состав из 29 футболистов на первый тренировочный сбор, который пройдeт с 13 по 24 января в Абу-Даби (ОАЭ).
Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов, Богдан Шейко.
Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сезар Монтес, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников, Кирилл Волков.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Тимофеев, Алексей Батраков, Артeм Карпукас, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Станислав Топинка, Данила Годяев.
Нападающие: Владислав Сарвели, Вадим Раков, Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьeв, Артeм Корнеев.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В Абу-Даби команда сыграет с чемпионами Китая и Южной Кореи: 20 января – с «Шанхай Порт», 24 января – с «Ульсан Хендэ».