«Локомотив» назвал состав на зимние сборы

«Локомотив» начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.

Клуб объявил состав из 29 футболистов на первый тренировочный сбор, который пройдeт с 13 по 24 января в Абу-Даби (ОАЭ).

Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов, Богдан Шейко.

Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сезар Монтес, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников, Кирилл Волков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Тимофеев, Алексей Батраков, Артeм Карпукас, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Станислав Топинка, Данила Годяев.

Нападающие: Владислав Сарвели, Вадим Раков, Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьeв, Артeм Корнеев.