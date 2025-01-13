Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Локомотив» назвал состав на зимние сборы

    «Локомотив» начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.

    Клуб объявил состав из 29 футболистов на первый тренировочный сбор, который пройдeт с 13 по 24 января в Абу-Даби (ОАЭ).

    Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов, Богдан Шейко.

    Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сезар Монтес, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников, Кирилл Волков.

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Тимофеев, Алексей Батраков, Артeм Карпукас, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Станислав Топинка, Данила Годяев.

    Нападающие: Владислав Сарвели, Вадим Раков, Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьeв, Артeм Корнеев.

    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В Абу-Даби команда сыграет с чемпионами Китая и Южной Кореи: 20 января – с «Шанхай Порт», 24 января – с «Ульсан Хендэ».

    Новости по теме
    Карпукас заявил о проблемах в США с едой 7
    Агент Гурцкая раскрыл трансферные планы «Локомотива» 1
    Агент Сафонов назвал российских футболистов, способных продолжить карьеру в Европе 2
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 