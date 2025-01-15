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    Мостовой: «Кто берет интервью у Абаскаля?!»

    Александр Мостовой не понимает интерес российских журналистов к экс-тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    «Кто у Абаскаля берет интервью?! Давайте меньше говорить о Гильермо! Да, я понимаю, что журналисты работают. Но неужели кому-то интересны высказывания испанца про футбол?

    Это нонсенс, что человек с автобусной остановки пошел тренировать московский «Спартак». Я понять не могу, почему они все идут в футбол? Есть разные виды спорта, в которых можно работать.

    Другое дело, что в хоккее, баскетболе или волейболе спросят, был ли игроком в прошлом? А если не был, то никто не возьмет (смеется). К счастью, в РПЛ этого уже меньше становятся», – заявил Мостовой.

    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Тренера уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 00:12
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    fakeid
    1736890912
    а у тебя, обезьяна нестриженная, кто постоянно берёт интервью в палате?
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    1736912144
    "Давайте меньше говорить о Гильермо!" - сказал человек, который больше всех говорит об Абаскале.
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    timon2401
    1736914752
    видимо тот же что и у тебя...
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    k611
    1736924139
    Почему у Мостового постоянно берут интервью...
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