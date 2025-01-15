Мостовой: «Кто берет интервью у Абаскаля?!»

Александр Мостовой не понимает интерес российских журналистов к экс-тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Кто у Абаскаля берет интервью?! Давайте меньше говорить о Гильермо! Да, я понимаю, что журналисты работают. Но неужели кому-то интересны высказывания испанца про футбол?
Это нонсенс, что человек с автобусной остановки пошел тренировать московский «Спартак». Я понять не могу, почему они все идут в футбол? Есть разные виды спорта, в которых можно работать.
Другое дело, что в хоккее, баскетболе или волейболе спросят, был ли игроком в прошлом? А если не был, то никто не возьмет (смеется). К счастью, в РПЛ этого уже меньше становятся», – заявил Мостовой.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Тренера уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.