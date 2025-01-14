Представитель Джикии раскритиковал Абаскаля: «Он говорит неправду»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Химок» Георгия Джикии, отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о бывшем капитане «Спартака».

Испанец сказал, что у него не было конфликта с Джикией, а место в составе он потерял по спортивным причинам.

Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле. В июне клуб не продлил контракт с Джикией.

– Абаскаль заявил, что не имел конфликта с Джикией, а сделал выбор в пользу Бабича лишь по спортивным причинам. Это правда, или Гильермо лукавит?

– Он не то, что лукавит, а говорит неправду. На тот момент он получил полномочия, которые выходили за рамки тренерства. Он стал отвечать за комплектование команды и, как многие отмечают, разительно поменялся.

Спортивной составляющей в вопросе с Джикией не могло быть. Здесь имеет место именно личное неприятие. Абаскаль так решил, и никто не мог повлиять на его решение.

После этого были непосредственно контакты Георгия с тренером, агент Вадим Шпинeв общался. Всe сводилось к одному – это решение тренера.

Георгию была неприятна эта ситуация. Мы все помним, что он не рассматривал другие предложения. От руководства тогда прозвучало, что нужно дождаться окончания контракта, и тогда будет обязательно сделано новое предложение.

Джикия исходил из этого и со своей стороны поступил абсолютно порядочно. Это сказалось на карьере, ведь было потеряно время. Конечно, обида осталась. Все мы люди, каждый воспримет подобную ситуацию довольно болезненно.