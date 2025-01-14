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    • Представитель Джикии раскритиковал Абаскаля: «Он говорит неправду»

    Представитель Джикии раскритиковал Абаскаля: «Он говорит неправду»

    Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Химок» Георгия Джикии, отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о бывшем капитане «Спартака».

    • Испанец сказал, что у него не было конфликта с Джикией, а место в составе он потерял по спортивным причинам.
    • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле. В июне клуб не продлил контракт с Джикией.

    – Абаскаль заявил, что не имел конфликта с Джикией, а сделал выбор в пользу Бабича лишь по спортивным причинам. Это правда, или Гильермо лукавит?

    – Он не то, что лукавит, а говорит неправду. На тот момент он получил полномочия, которые выходили за рамки тренерства. Он стал отвечать за комплектование команды и, как многие отмечают, разительно поменялся.

    Спортивной составляющей в вопросе с Джикией не могло быть. Здесь имеет место именно личное неприятие. Абаскаль так решил, и никто не мог повлиять на его решение.

    После этого были непосредственно контакты Георгия с тренером, агент Вадим Шпинeв общался. Всe сводилось к одному – это решение тренера.

    Георгию была неприятна эта ситуация. Мы все помним, что он не рассматривал другие предложения. От руководства тогда прозвучало, что нужно дождаться окончания контракта, и тогда будет обязательно сделано новое предложение.

    Джикия исходил из этого и со своей стороны поступил абсолютно порядочно. Это сказалось на карьере, ведь было потеряно время. Конечно, обида осталась. Все мы люди, каждый воспримет подобную ситуацию довольно болезненно.

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    Источник: Metaratings

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    14.01.2025 22:18
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1736883706
    АРШАВИН Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» ПИМЕНОВ «Бабич фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас. Джикия просто проиграл конкуренцию.» КАРПИН «Есть ли понимание, что происходит с Джикией? Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. КОРНЕЕВ «Если посмотреть на игру Джикии, он тоже не во всех матчах был на высоте. Но время идет, он где‑то не успевает. Бабич очень хорош в единоборствах, один в один его сложно пройти, он правильно ставит корпус, читает игру.»
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    Alejandrrro
    1736888032
    Все беды на Абаскаля валить - это сильно. Что же в АПЛ или Ла Лигу не едет такой мощный Джикия?
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    1736913031
    "Спортивной составляющей в вопросе с Джикией не могло быть." А что же не спросили у представителя Джикии - почему такой футболист, к которому нет вопросов по спортивной составляющей, так толком и не смог найти команду, после ухода из Спартака? Или у всех к нему личное неприятие? Джикия всегда был слабым защитником, привозным, абсолютно без школы, держался исключительно на физической мощи и лидерских качествах. Выдрать мяч с мясом в жёстком подкате, сыграть на втором этаже, это да, его тема, но выбор позиции, опека, оборона при быстрых атаках соперника, там сразу вызывайте скорую помощь, Джикия на грани обморока.
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