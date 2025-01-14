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    • Абаскаль раскрыл причину, по которой Джикия перестал играть в «Спартаке»

    Абаскаль раскрыл причину, по которой Джикия перестал играть в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Георгий Джикия потерял место в стартовом составе московской команды.

    Испанский специалист дал понять, что предпочел Джикии другого защитника – Срджана Бабича.

    – Что произошло между вами и Георгием Джикией? Он был капитаном, но сначала потерял место в составе, что привело к скандалу, а после вообще покинул «Спартак».

    – Как тренер я могу сказать, что любой выбор определяется результатом. Но есть и понятие футбольного вкуса: одному нравится Клопп, другому – Арне Слот, третьему – Гасперини. Некоторые тренеры предпочитают физически крепких игроков, другие – более быстрых. Наша идентичность требовала определенного уровня физической подготовки и техники. Основываясь на этом, мы делали выбор. Не отрицая факта того, что Джикия – крайне важный, а также опытный игрок. Мы были нацелены на чемпионство и поэтому искали новых футболистов. Взяли Бабича, чтобы усилить конкуренцию в центре обороны. Помимо того, что Срджан обладал важными качествами – длинные передачи, сильная игра на стандартах, – он с первого же матча начал забивать. Конечно, непросто принять тот факт, что ты, капитан команды, теперь на скамейке запасных. Нужно быть в хорошей форме, а это нелегко. Мы старались помогать каждому, но угодить всем сразу нереально.

    – То есть причины, по которым Джикия перестал играть, – игровые, а не личные?

    – Безусловно. Джикия – опытный защитник, который хорошо читает игру. Но мы нуждались в более подходящем футболисте под высокую линию обороны, активный прессинг и стандарты. Поэтому изначально искали защитника, который был бы хорош на угловых и штрафных. Обратили внимание на Бабича, посчитав, что он закроет все потребности. Теперь – по рабочей ноге. Правши обычно лучше играют левой ногой, чем левши – правой. Это вопрос ловкости и привычки. Поэтому стоял вопрос: Джикия или Бабич. И я выбрал Бабича.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 12:38
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1736855551
    Всё, что здесь сказал Абаскаль споров не вызывает. Но Спартак, это не только выбор между Джикией и Бабичем, во многом другом Абаскаль показал свою полную несостоятельность. С самого начала было понятно - это не тренер для Спартака.***
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