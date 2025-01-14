Юран – Абаскалю: «Нужно признать, что ты слабый тренер»

Сергею Юрану не понравились слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что команда боролась бы за чемпионство в прошлом сезоне, если бы не арест Квинси Промеса в Дубае.

«Футбол – это коллективный вид спорта, правильно? В этом и кроется ответ. Это не теннис, где спортсмены один на один играют.

В футболе же обычно в команде находятся около 25 человек, почему результаты должны зависеть от одного игрока? Нужно признаться и сказать: «Я не смог».

Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду и поэтому она играет так хорошо. Но когда «Спартак» в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал.

Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: «Да, я слабый тренер», – сказал Юран.