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    Юран – Абаскалю: «Нужно признать, что ты слабый тренер»

    Сергею Юрану не понравились слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что команда боролась бы за чемпионство в прошлом сезоне, если бы не арест Квинси Промеса в Дубае.

    «Футбол – это коллективный вид спорта, правильно? В этом и кроется ответ. Это не теннис, где спортсмены один на один играют.

    В футболе же обычно в команде находятся около 25 человек, почему результаты должны зависеть от одного игрока? Нужно признаться и сказать: «Я не смог».

    Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду и поэтому она играет так хорошо. Но когда «Спартак» в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал.

    Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: «Да, я слабый тренер», – сказал Юран.

    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Тренера уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 21:36
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    Комментарии (7)
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    andr45
    1736881750
    ЮРАН «почему результаты должны зависеть от одного игрока?» Чудик, а ты спроси об этом Семака, своих друзей дилетантов Черданцева, Говневича и прочих дикторов, которые слезьми исходили, когда Вендель не играл) А вот, что говорит, например, такая же бездарь и никчемушник КОРНЕЕВ: «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может ИЗМЕНИТЬ ход матча» Просто ты всю жизнь имитировал тренерскую деятельность, имея дело со дворовыми футболерами и тебе не понять, что любая ЛИЧНОСТЬ, оказывает колоссальное влияние на ход событий. В том числе, и футбольных)
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    VVM1964
    1736882069
    "почему результаты должны зависеть от одного игрока?" - не должны, но так бывает и не только в Спартаке и история знает тому МАССУ примеров !!!... И интересно - а себя Юран каким тренером считает ?...
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    DOCTOR PENALTY
    1736887075
    Результаты и игра команды - если это топ-клуб - не должны зависеть ни от каких промесов, в этом Юран абсолютно прав. *+
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    Mirak92
    1736892119
    ЮРАН ТОП тренер)))
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    1736912441
    Ох уж эти сильные химкинские тренеры со своим авторитетным мнением.
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    timon2401
    1736914945
    прежде чем критиковать Абаскаля, посмотрел бы на себя... максимум мячи подавать
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    ivany4
    1736921476
    Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?(С) За сезон, с 9 на 3 место. Ну и если ты не видишь ситуацию в команде, которую Абаскаль разжевал спустя год, после которой увольняют тренера, то тебе не стоит называть себя тренером.
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