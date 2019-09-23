ФИФА опубликовала итоги голосования за звание игрока года: ван Дейк отстал от Месси на 8 очков

Это происки Черчесова. Всем известно, что лучший игрок - Чалов. Кстати, учредили приз лучшему вратарю. И, представляете, не имени Игоря. Заговор.
Стали известны полные результаты голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Обладатель премии The Best нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал 46 очков, Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, в активе которого 38 баллов. Третья позиция у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – 36.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона») – 46
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 38
3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 36
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 26
5. Садио Мане («Ливерпуль») – 23
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 17
7-8. Френки де Йонг («Барселона») – 16
9. Матейс де Лигт («Ювентус») – 9
10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 5.
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— #TheBest (@FIFAcom) September 23, 2019