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    ФИФА опубликовала итоги голосования за звание игрока года: ван Дейк отстал от Месси на 8 очков

    Стали известны полные результаты голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

    Обладатель премии The Best нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал 46 очков, Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, в активе которого 38 баллов. Третья позиция у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – 36.

    Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси («Барселона») – 46

    2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 38

    3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 36

    4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 26

    5. Садио Мане («Ливерпуль») – 23

    6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 17

    7-8. Френки де Йонг («Барселона») – 16

    7-8. Эден Азар («Реал») – 16

    9. Матейс де Лигт («Ювентус») – 9

    10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 5.

    Источник: Официальный твиттер ФИФА

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    23.09.2019 23:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1364

      Томик 9 минут назад

      Это происки Черчесова. Всем известно, что лучший игрок - Чалов. Кстати, учредили приз лучшему вратарю. И, представляете, не имени Игоря. Заговор.

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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar 40 минут назад

      ну лан хоть здесь никого из великого мадридского реала нету !

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      Рейтинг: +1280

      x-x-x-x-x > dinar7777dinar 24 минуты назад

      как нету? а Hazar ?

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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar > x-x-x-x-x 22 минуты назад

      но сезон то он провел свой в челси в реале ни черта не может пока !

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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar > x-x-x-x-x 22 минуты назад

      также как и де йонг и делихт в аяксе !

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