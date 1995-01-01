Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку

Ну всё...
Теперь Аргентина войну обьявит Никарагуа.
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что ФИФА сфальсифицировала его голос за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года.
«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.
Согласно отчeту, опубликованному ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил аргентинца на первое место в своей тройке, Садио Мане – на второе, а Криштиану Роналду – на третье.
В итоговом голосовании занявший вторую строчку защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал от Месси на 8 очков.
Да, Месси и ван Дейк провели топ-сезон. Но лучшим был Алисон
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».