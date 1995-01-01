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    Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку

    Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что ФИФА сфальсифицировала его голос за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года.

    «Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.

    Согласно отчeту, опубликованному ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил аргентинца на первое место в своей тройке, Садио Мане – на второе, а Криштиану Роналду – на третье.

    В итоговом голосовании занявший вторую строчку защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал от Месси на 8 очков.

    Да, Месси и ван Дейк провели топ-сезон. Но лучшим был Алисон

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1165

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Ну всё...

      Теперь Аргентина войну обьявит Никарагуа.

      0
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      Рейтинг: +767

      loko-the_best 23 минуты назад

      Не, ну это жёстко... Они реально думали, что он не умеет читать или че? Сажать надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Я не пойму, для всех это новость, что ФИФА корумпированная клоака? После того как России и Катару отдали ЧМ, весь мир в этом убедился.
      А капитана сборной Никарагуа жалко конечно, сломали ему жизнь, те, кто убедил рассказать о случившемся...

      0
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      Рейтинг: +5124

      Агасфер > AHTUNGBOL 9 минут назад

      Ты не только антиглоб,но и антиросс???Вали из страны.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1165

      Alekxei Z. > Агасфер 2 минуты назад

      Вот если вас безмозглых патриотов -холопов убрать из страны , наступила бы Благодать.

      0
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      Рейтинг: +32774

      portero 1 час назад

      Главное как посчитать, во всем мире умеют считать как надо...

      0
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      Рейтинг: +728

      GSmall 1 час назад

      Это все в 10 году все поняли

      3
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      Рейтинг: +5040

      Старикан 2 часа назад

      Это серьёзное обвинение

      3
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      Рейтинг: +4117

      la verdad 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А капитан сб. Никарагуа читать умеет? А может решил показать себя миру?)))

      -5
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