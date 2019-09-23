Да, Месси и ван Дейк провели топ-сезон. Но лучшим был Алисон

Еще внутри объясняем, что делает Марсело в символической сборной.

Мне очень хотелось, чтобы лучшим игроком года выбрали ван Дейка. Есть три причины:

1) Спустя 13 лет защитник был бы признан. Обычно все почести достаются игрокам, которые дают зрелище (атакующим). И какой бы шикарный год не выдал игрок, который не так ярок (Хави, Иньеста, Снейдер), побеждает все равно тот, кто забивает голы (Роналду и Месси).

В прошлом году премия немного отошла от этого и (ура!) награду дали умному трудяге Модричу. Было бы красиво, если бы в этом сезоне признание сползло на еще одну позицию вниз к обороне и досталось защитнику. А в следующем – вообще вратарю. Это бы подчеркнуло значимость каждой позиции и эволюцию футбола.

2) Ван Дейк – тот человек, который принес порядок и баланс «Ливерпулю». После его прихода команда стала в два раза меньше пропускать, выдала лучший сезон в АПЛ и выиграла ЛЧ. Все его партнеры по защите признают, что их прогресс связан с ним. Находясь рядом с ван Дейком, они становятся лучше.

К тому же он пример идеального современного центрального защитника. Быстрый, мощный, непроходимый, с отличным пасом и видением поля. Например, Каннаваро 13 лет назад был совсем другим. Все его лучшие качества сводились к банальной непроходимости.

3) Я уже давно слежу за ван Дейком – с его матча против «Барсы», когда он играл за «Селтик». И писал про него большой материал, где рассказывал о его влиянии на «Ливерпуль», лучших качествах и пути к этому. Энергетическая близость с игроком заставляет за него болеть.

twit text — Invictos (@InvictosSomos) September 23, 2019

Но я не расстроился, когда проснулся и узнал, что награду отдали Месси. Ван Дейк провел сумасшедший сезон и реально заслужил. Но Месси был еще лучше и заслужил больше, если расценивать эту награду, как индивидуальную, и не смотреть на титулы.

Лео провел максимально стабильный сезон в нестабильной команде:

• Стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатов и получил «Золотую бутсу»

• Стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 11 голами. Забил больше всех в плей-офф – шесть мячей.

• Отдал больше всех передач под удар в Ла Лиге (92) и создал больше всего явных голевых моментов (34).

• Стал лучшим в Европе по опасности созданных для партнеров моментов (xA).

• Забил шесть голов прямыми ударами со штрафных. Больше, чем любой игрок из топ-лиг.

Такого влияния на команду в Европе в не оказывал никто в этом сезоне. Индивидуально Месси действительно не было равных.

Но еще больше эту награду заслужил Алисон

Это сложно доказать цифрами, но вклад Алисона в успехи «Ливерпуля» кажется даже большим, чем ван Дейка. Именно в тот сезон, когда пришел Алисон, команда взяла ЛЧ и набрала рекордные очки в АПЛ.

С Алисоном «Ливерпуль» пропустил на 16 голов меньше, чем сезоном ранее. И набрал больше на 22 очка. Его признали лучшим кипером АПЛ, где он пропустил на шесть голов меньше, чем должен был (по системе xG).

Именно Алисон вывел «Ливерпуль» в плей-офф ЛЧ диким сейвом против «Наполи» в решающей игре. И продолжал тащить в плей-офф. Самые показательные матчи: ответная против «Барсы» (создали три явных голевых момента – Алисон все вытащил), и финал («Тоттенхэм» создал в два раза больше голевых моментов, но «Ливерпуль» выиграл и не пропустил).

twit text — Mirror Football (@MirrorFootball) September 23, 2019

Не забываем, что Алисон выиграл Копу Америку, где за шесть матчей пропустил один гол (с пенальти и в финале). И не забываем, что он, как и ван Дейк, иллюстрирует тренды в современном футболе. Алиссон, как минимум, один из лучших в мире по игре ногами и видению поля.

Но бразилец даже не попал в десятку лучших по версии ФИФА. И, кстати, не расстроился. Он все понимает:

«Вратари не забивают голы, они мешают этому. А люди любят праздновать голы. Это самый важный момент в футболе. Думаю, из-за этого нападающих ценят немного больше.

Не считаю, что достоин претендовать на «Золотой мяч». Есть много футболистов лучше, которые стремятся получить этот приз. Я всего лишь вратарь».

Но непопадание Алисон в десятку лучших – не самый главный фэйл этой премии.

Присутствие Марсело, Рамоса и Модрича в символической сборной – мрачный мрак

Марсело провел худший сезон в карьере, проиграл конкуренцию Регилону (!) в «Реале». Где Робертсон?!

Рамос индивидуально был не так плох, как Марсело. Но оборона «Реала» – восьмая в прошлом сезоне Ла Лиги. И вспомните пятерку от «Аякса» в ЛЧ». Где Ляпорт?!

Модрич провел нестабильный сезон. Долго набирал форму в начале, неплохо для себя отыграл середину и концовку. Да, был хорош, но только на фоне «Реала». Где Бернарду Силва и почему все так проигнорировали «Сити»?!

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) September 23, 2019

Абсурдность выбора некоторых кандидатов объясняется тем, что голосуют не только специализированные люди и тренеры. А еще журналисты (не самая худшая группа, они хотя бы матчи смотрят), фанаты (ну как тут без предвзятости?) и футболисты.

Всем известно, что большинство профессиональных футболистов катастрофично мало смотрят футбол. Кому-то это просто не интересно, у кого-то нет времени, кто-то в свободные часы отдыхает от футбола.

Поэтому попадание Марсело в символическую сборную только подчеркивает, как голосует большинство. За тех, кто уже признан и распиарен. А не за тех, кто показывают качество в рамках сезона.

Объясняем, как Алисон, Месси и ван Дейк стали лучшими в мире:

Самый дорогой голкипер мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки

Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается