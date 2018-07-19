Самый дорогой голкипер мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

Алисон перешел в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона евро.

Злостный немец докурил сигарету и заглотнул вторую таблетку от головы. Он посмотрел наверх – сейчас бы сплюнуть на балкон этих негодяев. Но Беккеры жили этажом выше, а законы физики никто не отменял. Хотя по одному пластиковому мячику были сомнения: игрушка летала по квартире без привязки к гравитации и дополняла грохот от падающих тел. Это два брата отрабатывали сейвы в бесконечной серии пенальти.

За ворота – двухъярусная кровать. За перчатки – отцовские рукавицы из гаража. За свист трибун – ненависть примерно каждого соседа в многоквартирном доме. Люди не раз стучались к Беккерам и требовали угомонить негодяев хотя бы на день. В немецком квартале Нову-Амбургу будто наплевали, что бразильский кипер Таффарел только что остановил голландцев и вытащил сборную в финал чемпионата мира. Но у безумных Алисона и Муриэля в тот вечер изменилась жизнь. В их семье вратарями были дедушка, отец, двоюродный дядя и даже мама в гандбольной команде. Вместе со спасениями Таффарела щелкнул тумблер и в голове пацанов.

Беккеров обожали друзья во дворе. Пока каждый первый мечтал забивать голы и превратиться в крутейшего нападающего, эти двое добровольно вставали на раму. Сначала старший брат Муриэль тащил заметно лучше, но со временем Алисон набрался навыков и битва выровнялась. Единственной проблемой был рост. Алисон развивался очень медленно и на отборе в «Интернасьонал» по его будущему возникли вопросы. Муриэль уже занимался в клубе и накануне выиграл приз лучшему вратарю на престижном турнире от Nike. Именно он упросил тренеров дать брату шанс. Мальчишку взяли, но вплоть до 15 лет он оставался самым щуплым и низким в команде. Терпение лопнуло – в межсезонье «Интер» подготовил документы на отчисление.

И тут с каникул вернулся огромный парень. Алисон вытянулся на 17 сантиметров за пару месяцев и моментально превратился в главный талант «Интернасьонала». Клуб оберегал Беккера от европейских скаутов и готовил его к дебюту в сборной. Пока – молодежной.

«Сумасшедший получился выходной. У нас отменили тренировку, и мы с друзьями рванули на пляж. Веселье только начиналось – я купался и не слышал мобильный. А там накопилась куча пропущенных от дедушки. Я испугался и подумал, что кто-то умер. Дрожащими руками набрал деду – он приказал возвращаться домой. Я выпытывал причину, и тогда дед сообщил о вызове в молодежную сборную. Ага. Этот шутник, который на восьмом десятке подкладывает всем подушку-пердушку. Я перезвонил отцу и попросил сказать правду. Папа все подтвердил. Но мне все равно не верилось – трудно доверять человеку, который засунул голову в торт после сэйва Таффарела. Вот только моя фамилия в списке действительно была» (Алисон Беккер)

Алисон сыграл отличный матч рядом с молодыми Неймаром и Коутиньо. Дальше карьера полетела вверх. Он попал в первую команду «Интенасьонала», выиграл конкуренцию у Диды и дебютировал за основу в 20 лет. Повторить достижение 17-летних Буффона и Касильяса не получилось – подвели дурацкие проблемы с ростом. Но сам Беккер уже не делал эмоции и мечты фетишем. Он вообще быстро возмужал и превратился в крайне спокойного и последовательного человека. Хотя в детстве его даже водили к психологу – настроение мальчика часто скакало от агрессии до плача.

Последний необдуманный поступок Алисона – пародия на итальянцев в вечернем шоу. Беккера пригласили в студию как нового игрока «Ромы», и он поприветствовал зрителей, изображая акцент и стереотипные итальянские жесты. Это понравилось не всем, но после извинений напряжение испарилось.

Статный кипер превратился в кумира местных девушек. Жена Алисона жаловалась, что некоторые дамы визжат на всю улицу и чуть ли раздеваются при встрече с ее мужем. На какое-то время Беккер отказался от соцсетей – поток откровенных фотографий от фанаток натурально раздражал.

Харизма Алисона сработала и в команде. Даже в качестве запасного вратаря Алисон был одним из моральных лидеров римлян. Это оценил Эусебио ди Франческо: «Я впервые зашел в раздевалку и сразу почувствовал источник авторитета. Беккер и Де Росси очень редко говорят. Но когда это происходит – все затыкаются и слушают».

Именно Ди Франческо до конца раскрыл Алисона. При Спаллетти основным вратарем на «Стадио Олимпико» считался Щесны. Лучано выпускал Беккера только на кубок и Лигу Европы, и это безумно раздражало бразильца: «Мне обещали другое. Перед следующим сезоном я пришел в офис и поставил ультиматум: либо играю в старте, либо ухожу». Алисону по секрету ответили, что новый коуч «Ромы» уже утвердил его как первого номера. Остальная команда еще не знала про Ди Франческо.

Беккер отблагодарил 97 спасениями за сезон и ответным матчем против «Барселоны». На каждый пропущенный мяч Алисон делал почти 4 сейва – это безумно много. Но его дополнительные навыки впечатляют еще сильнее. Алисон совместил в себе вратаря старой школы (игра на линии и выходах) с современным стилем, где требуется начинать атаки и включать ноги. Причем сделал это настолько зрело, что забеги Нойера на фоне Беккера выглядят просто забавно, а Буффон осознал старость. В Италии говорят, что одной из косвенных причин трансфера Джиджи были матчи Алисона – контраст в пользу бразильца слишком бросался в глаза.

Алисон пробился в основу сборной Бразилии, несмотря на могучего конкурента Эдерсона, который разрывал АПЛ с «Манчестер Сити». На чемпионате мира к Беккеру возникло ровно ноль претензий. Их нет и у фанатов «Ромы», хотя вратарь меняет команду. Просто его трансфер в стабильный топ-клуб и более статусную лигу – логичный и неизбежный сценарий. Интересовали только пункт назначения и сумма.

«Ливерпуль» и 62,5 миллиона евро. Самый дорогой вратарь в истории. Можно засовывать голову в торт.