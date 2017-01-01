Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается

Осталось немного, чтобы стать лучшим в мире.

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии футболистов (PFA). Голландец стал всего шестым в истории английской лиги защитником, которому вручали эту награду. В последний раз такое случалось аж 14 лет назад – тогда в номинации победил Джон Терри.

Изменил «Ливерпуль»

За три с половиной года в «Ливерпуле» Клопп всего раз настаивал на переходе конкретного игрока. Немец отказывался покупать любого другого центрального защитника, кроме ван Дейка. Даже после провальных переговоров с «Саутгемптоном» летом 2017-го Юрген попросил руководство подождать, хотя клуб был готов купить Клоппу любого защитника. Через полгода трансфер ван Дейка всe-таки состоялся и стал самым дорогим в истории «Ливерпуля».

Клуб критиковали за потраченную сумму (75 миллионов евро), эксперты сходились во мнении, что один игрок не сможет наладить игру в обороне. Но ван Дейк сразу всe изменил. Вирджил моментально стал игроком основы и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов. В первой половине сезона без ван Дейка «Ливерпуль» пропускал 1,2 гола за матч, с голландцем показатель снизился до 0,7 мячей за игру. В этом сезоне «Ливерпуль» пропускает 0,56 голов за матч – это их лучший показатель в истории.

Голландец может играть по две игры в неделю и не получает травм – в текущей кампании ван Дейк отыграл больше всех минут в команде. Вирджил ведeт игру команды – он третий игрок АПЛ по количеству передач. Плюс голландец лидирует по показателю выигранных верховых единоборств в лиге.

Совмещает все навыки современного защитника

На самом деле, анализировать центральных защитников через цифры сложно и не совсем корректно. Оборонительные числа не дают полной картины. Они лишь подчеркивают некоторые детали и характеризуют стиль игры команды. Более правильно оценивать защитника по визуальным ощущениям, делая поправку на ситуации и систему обороны, в которой он находится.

Ван Дейк одинаково хорошо играет в разных системах. Это он доказал ещe в «Селтике», когда в чемпионате линия обороны команды располагалась высоко, а в Лиге чемпионов шотландцам приходилось обороняться в штрафной.

Посмотрите, как ван Дейк отыграл в матче против «Барселоны» шесть лет назад:

twit text — Mirror Football (@MirrorFootball) 29 апреля 2019 г.

В «Саутгемптоне» линия обороны в основном располагалась глубоко, Вирджилу чаще приходилось действовать у себя в штрафной. В «Ливерпуле» он обычно занимает высокую позицию при обороне. Но для ван Дейка абсолютно без разницы как играть – при любой системе он показывает свои лучшие качества. При глубокой обороне голландец выбирает правильные позиции, не проигрывает в борьбе и страхует партнeров. Крутость голландца в единоборствах лучше всего описал нападающий «Уотфорда» Трой Дини: «Я ненавижу играть против него. Он слишком большой и слишком сильный».

При высокой линии защиты Вирджил агрессивно встречает оппонента, не давая ему развернуться. Либо успевает его догнать за счeт феноменальной для центрального защитника скорости. В матче против «ПСЖ» ван Дейк стал самым скоростным игроком матча, совершив рывок в 32 км/ч. Когда голландец остается один против соперника, он верно выжидает момент, чтобы вступить в отбор, или пятится назад, пока оппонент не отпустит мяч слишком далеко от себя. Вспомните апрельский матч против «Тоттенхэма», когда ван Дейк остался один против двух оппонентов и профессорски разобрался в ситуации.

twit text — Liverpool FC (@LFC) 4 апреля 2019 г.

Плюс ко всему ван Дейк гениально работает с мячом. Чувствует момент, когда можно войти в атакующую треть на дриблинге и может отдать передачу на любую дистанцию, даже если находится под прессингом. Вирджила, Ляпорта и Давида Луиза называют глубинными плеймейкерами своих команд в этом сезоне.

Делает партнeров лучше

С приходом ван Дейка каждый защитник «Ливерпуля» стал играть увереннее. Гомес выдал лучший отрезок в карьере в паре с Вирджилом, пока не травмировался. Рядом с голландцем Ловрен и Матип показывают лучшую игру за всю карьеру в «Ливерпуле». Все трое по ходу сезона подчeркивали особую роль ван Дейка в их развитии. Трент и Робертсон попали в символическую сборную АПЛ тоже не просто так. Оба называют голландца своим учителем.

Ван Дейк делает лучше даже вратаря «Ливерпуля»! Когда Алиссон ловит мяч, Вирджил уже сканирует пространство и ищет варианты для начала атак. Когда вратарь только поднимает глаза на поле – Вирджил уже кричит и показывает руками, куда бразилец должен ввести мяч. Именно так был забит гол «Фулхэму» в начале сезона: Алиссон ещe что-то высказывал партнeрам после незасчитанного гола, а ван Дейк уже размахивал руками и показывал на Трента, набравшего скорость на фланге. В итоге Бекер быстро отдал на Алекса-Арнольда, и тот оформил ассист на Салаха.

Обратите внимание на голландца:

twit text — Dugout Türkiye (@DugoutTR) 17 марта 2019 г.

«Если Вирджил не согласен с чем-то, вы услышите это от него. Он постоянно подсказывает команде. Те, кто находятся рядом с ним на поле, получают огромное удовольствие, потому что им приходится меньше думать. И они чувствуют себя спокойнее. Он как играющий тренер», – рассказывал партнeр Вирджила по клубу и сборной Джорджиньо Вейналдум.

Получает комплименты от экспертов

Юрген Клопп признавался, что хочет стать писателем, когда смотрит за игрой голландца: «Я мог бы написать книгу о навыках ван Дейка. Я бы писал о том, насколько он мне нравится и какой он фантастический. Он такой молодой по возрасту, но уже такой зрелый как игрок».

Самая красноречивая похвала голландцу досталась от Харри Реднаппа: «Вспомните лучших защитников в истории Премьер-лиги: Джон Терри, Рио Фердинанд, Неманья Видич. Ван Дейк – это они все в одном лице. Он читает игру, как Терри. Он быстр, как Рио – мало кто может обогнать его. Хоть он и не отличается такой же агрессией, как у Видича, у него тот же дух бойца и желание побеждать. Он спокоен, уравновешен, отлично играет в воздухе, а также прекрасный лидер», – восхищался английский тренер.

Но, пожалуй, главная заслуга ван Дейка – респект от Гарри Невилла. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» хвалит игроков «Ливерпуля» только в особенных случаях. «Ван Дейк выступает восхитительно. Я помню, как схожее впечатление производили Яп Стам, Гари Паллистер и Рио Фердинанд. Он игрок, который внушает спокойствие всей команде, – говорил Гарри. – Он выполняет работу всех четырех защитников. Плюс он отдает передачи как истинный полузащитник. Стопроцентно он игрок года».

Если собрать комплименты, которые ван Дейк получал от Джейми Каррагера, можно опубликовать отдельную статью. Поэтому только самые яркие:

«Я знал, что ван Дейк – хороший игрок, но он лучше, чем я о нем думал. Не могу вспомнить защитника, который казался бы мне сильнее. Он занял позицию, которую в последние четыре года занимал Венсан Компани. Лидер и монолит. Они очень похожи как игроки – у них нет слабых сторон»

«Есть ощущение, что он играет против детей, хотя ему противостоят топ-футболисты Европы и АПЛ. Ему всe дается легко. Словно его по-настоящему еще никто не проэкзаменовал».

«Я считаю, что он лучшее подписание «Ливерпуля» за 30 лет».

Но практически в каждой похвальной реплике в сторону голландца Каррагер упоминает трофеи: «Будь ты хоть в 10 раз круче Серхио Рамоса, пока у тебя нет трофеев, ты не имеешь права стоять на одной ступеньке с Рамосом. Действительно, Ван Дейк сейчас играет лучше Серхио, но его музей пуст, а испанец выигрывал все возможные титулы».

Джейми прав. Трофеи – единственное, чего не достаeт ван Дейку, чтобы стать по-настоящему великим и остаться в истории. В прошлом году он проиграл в финале ЛЧ. В этом сезоне у голландца есть две возможности занять статус лучшего защитника мира – «Ливерпуль» борется за золото в АПЛ и играет в полуфинале Лиги чемпионов.



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