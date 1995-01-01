Хендерсона считали провалом и обещали вечную боль в ноге. Сейчас он надежда «Ливерпуля» на титул

Путь от слез до капитанства.

В последних матчах Юрген Клопп сделал важную для команды тактическую перестановку. Он изменил позицию Джордана Хендерсона, пододвинув его ближе к атаке. И это сразу сработало. Против «Саутгемптона» Джордан забил и отдал голевую, с «Порту» выдал шикарный предголевой пас, в матче с «Челси» ассистировал на Мане.

Его переход в «Ливерпуль» считали провалом

Лето 2011 года считается одним из самых провальных в трансферной истории «Ливерпуля». Кенни Далглиш поставил на типичных британских игроков, подписав прямолинейного Чарли Адама, вечно навешивающего Стюарта Дауннинга и выносливого Хендерсона. Джордан провeл один удачный сезон в «Сандерленде» и сразу же стал одним из самых дорогих покупок «Ливерпуля» в истории. За Хендо мерсисайдцы заплатили около 18 миллионов евро.

Англичанин не выделялся техникой, дриблингом и шикарным пасом. Хендо подкупал дисциплинированностью и самоотдачей. Фанаты «Ливерупля» были недовольны его трансфером, считая, за англичанина сильно переплатили. В первом сезоне 21-летний Хендерсон постоянно попадал под критику.

К концу того сезона клуб уволил спортивного директора Дэмьена Комолли – человека, который настоял на трансфере Хендерсона. Через несколько лет Комолли признался, что причиной его увольнения стало именно Джордан: «Мы с Хендо попали под шквал критики, когда он только перешeл. Мне никто так и не объяснил, за что меня уволили, но я уверен в том, что это произошло из-за подписания Джордана. Владельцы посчитали эту сделку провальной».

«Ливерпуль» упустил титул не из-за падения Джеррарда, а из-за отсутствия Хендерсона

Летом Кенни Далглиша сменил Брендан Роджерс. Он не видел Хендерсона в команде и хотел обменять его на Клинта Демпси из «Фулхэма». Клубы согласовали сделку, но сам Хендерсон отказался от переезда в Лондон. «Брендан позвал меня к себе и рассказал про вариант с «Фулхэмом», – вспоминал Хендо. – Он был не против моего ухода. Я вернулся к себе в комнату и у меня пошли слезы. Мне было очень неприятно. Я хотел остаться и доказать тренеру, что он не прав. Я поговорил с отцом. Он был опустошен, но поддержал мое решение остаться и бороться».

Джордан остался и начал сезон на скамейке. Он изредка выходил в старте и только для того, чтобы заменить кого-то из травмированных. Хендерсон был заплаткой, отыграв на шести позициях за сезон (в центре поля, слева и справа в полузащите и даже на краю обороны).

Всe изменилось в сезоне-13/14. Роджерс перестроил «Ливерпуль» на ромб в центре поля. В нeм Джеррард был опорником-распасовщиком, Коутиньо разгонял атаки, Стерлинг играл под нападающими, а Хендерсон исполнял роль бокс-ту-бокса. В этой позиции Джордан проявил лучшие качества: проделывал большой объeм без мяча, участвовал в прессинге, разгонял контратаки и страховал партнeров. Хендерсона называли двигателем той команды.

В той кампании он стал одним из определяющих игроков «Ливерпуле» в борьбе за чемпионство. Тогда же Хендерсон выдал самый продуктивный сезон в карьере, набрав 11 результативных действий. В решающем матче все вспоминают падение Джеррарда, но забывают, что команда играла без Хендерсона, пропускавшего матч из-за дисквалификации. Многие эксперты до сих пор считают, что в той игре «Ливерпулю» не хватило как раз его движения и открываний зон для партнеров.

Новый капитан

Летом 2015-го Стивен Джераррд ушел из «Ливерпуля». Новым капитаном сам Стиви выбрал Хендерсона: «Я уверен, что у Джордана есть все качества, необходимые для того, чтобы стать великолепным капитаном. Вам не найти лучшего игрока, кому бы я мог передать повязку».

twit text — Liverpool FC News (@LiveEchoLFC) 22 марта 2015 г.

Сам Хендо всегда говорил, что многому научился у Джеррарда. Когда он только перешeл в «Ливерпуль», легенда сразу взял его под опеку. «Джордану было сложно на первых порах, – вспоминал Джеррард. Он был молод, а дорогой трансфер оказывал на него давление. Он стиснул зубы и работал до седьмого пота. Хендо – настоящий профессионал. Он ежедневно оставался после тренировок и работал дополнительно. Джордан многим жертвует, чтобы иметь возможность играть за этот клуб».

Хроническая травма

В первом сезоне Клоппа Хедерсон пропустил больше половины матчей из-за повреждения пятки. Позднее медики поняли, что травму нельзя вылечить полностью. В их отчeте было написано, что он будет терпеть боль в ноге до конца карьеры.

«Мне было очень сложно пережить это. Но я согласился нести эту боль до конца жизни. Каждый раз, когда я ступал на ногу, это было невыносимо. Я испытывал жжение, покалывание и нервную боль. Даже лежа в кровати моя стопа болела. Такого рода травмы действуют угнетающе. В моем случае никаких сроков восстановления нет, равно как и не существует лечения», – рассказывал Хендо.

За шесть лет до этого предрасположенность к серьeзным травмам Хендерсона заметил Алекс Фергюссон: «Мы присматривались к Джордану Хендерсону – Стив Брюс всегда отлично о нем отзывался. Но мы обратили внимание, что Хендерсон бежит «от колена», с прямой спиной, а все современные футболисты бегут «от бедра». Мы решили, что такая особенность может вызвать в дальнейшем физические проблемы», – рассказывал Фeрги в автобиографии.

Джордану внимание со стороны великого тренера было приятно: «Сэр Алекс говорит, что отказался от подписания из-за моей манеры бега. Но раз он так пристально за мной наблюдал, должно быть, я делал то, что ему нравилось».

В следующем сезоне Хендо пропустил 12 матчей из-за травмы. Ещe через сезон – всего 6. В последние годы он не рассказывает о своей пятке. Вероятно, англичанин до сих пор играет через боль. Тем не менее он сумел преодолеть травмы и в этом сезоне всего два раза не вышел на поле из-за повреждений.

Его пользу не замечали

Проведя первую предсезонку в «Ливерпуле», Клопп увидел в Хендерсоне распасовывающего опорника, который в схеме 4-3-3 играет внизу треугольника. С того момента Хендо стал самым противоречивым игроком команды.

Мы привыкли, что в больших клубах игроки, занимающие позицию разыгрывающего опорника, обладают шикарным пасом и видением поля (Бускетс, Фернандиньо, Тьяго Алькантара). Хендерсон не владеет этими качествами на космическом уровне, поэтому он чаще всего не рискует и отдаeт передачи ближнему. За это его много критикуют и называют трусом.

Типичная карта передач «Ливерпуля» с Хендерсоном в роли шестeрки. Джордан чаще отдаeт передачи назад и поперeк, мало обостряя.

Правильнее сказать, что Джордан адекватно оценивает свои возможности и предпочитает сохранять мяч. На позиции шестeрки его главные задачи с мячом – вывести команду из обороны и задать правильный темп атаке. Хендерсон – сложный игрок для анализа, потому что большая часть его действий – это черновая работа, которая не привлекает внимания. Когда отрываешь взгляд от мяча и следишь за Джорданом, замечаешь, что он выполняет большое количество полезных действий: грамотно выбирает позицию, страхует партнeров, начинает командный прессинг; отдаeт простые, но правильные передачи.

Возвращение на старую позицию

И всe-таки позиция рядом с центральными защитниками – не оптимальная для Хендо. Поэтому после возвращения из сборной, где он играет над опорником, Хендерсон обсудил с Клоппом свою роль. Он попросил тренера перевести его ближе к атаке. Клопп согласился.«Я сказал тренеру, что чувствую себя более естественно на позиции восьмeрки. Я играл там до его прихода. Когда я играю глубже, моя роль меняется, я занят другими вещами и не могу влиять на нашу атаку. Я могу быть полезнее, располагаясь ближе к чужим воротам», – рассказал Хендерсон.

В привычной позиции Джордан зажигает так же, как пять лет назад при Роджерсе. Помимо трeх результативных действий в трeх матчах, он выдал мощные перфомансы в действиях без мяча. С позиции восьмeрки Хендо шикарно врывается в штрафную при атаках (отвлeк Аспиликуэту, когда забивал Мане) и освобождает пространство для партнeров (увeл за собой Эмерсона – Салах сместился в центр и забил). Плюс в этой роли он чаще демонстрирует свои сильные стороны: скорость и выносливость. К версии Хендо пятилетной давности добавилось понимание игры и чувство прессинга, которые он приобрeл на позиции шестeрки.

На финальный отрезок чемпионата «Манчестер Сити» получил шикарный бонус – вернулся Де Брюйне. Для «Ливерпуля» таким внутренним трансфером должен был стать Окслэд-Чемберлен. Но Алекс ещe долечивает травму и до сих пор недоступен. Внезапно теперь этим джокером Клоппа станет игрок, которого он неоптимально использовал три года. Возвращение Хендерсона на родную позицию может сыграть важную роль для «Ливерпуля» в гонках за титулами.

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