Брендан Роджерс
Тренер
|Имя
|Брендан
|Фамилия
|Роджерс
|Команда
|Лестер
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|26 января 1973
|Имя
|Брендан
|Фамилия
|Роджерс
|Команда
|Лестер
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|26 января 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Манчестер Юнайтед
|3 : 0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|25.02.2023
|Лестер
|0 : 1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|28.02.2023
|Лестер
|1 : 2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|04.03.2023
|Саутгемптон
|1 : 0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|11.03.2023
|Лестер
|1 : 3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур