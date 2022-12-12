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    Брендан Роджерс

    Тренер
    Имя Брендан
    Фамилия Роджерс
    Команда Лестер
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 26 января 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Манчестер Юнайтед 3 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25.02.2023 Лестер 0 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    28.02.2023 Лестер 1 : 2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    04.03.2023 Саутгемптон 1 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    11.03.2023 Лестер 1 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лестер 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Гиллинхэм 0 : 1 Лестер
    28.01.2023 Уолсолл 0 : 1 Лестер
    28.02.2023 Лестер 1 : 2 Блэкберн
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