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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Кадисия
Брендан Роджерс
Брендан Роджерс
Аль-Кадисия
Северная Ирландия
26 января 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Бывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб
2025.12.16 13:29
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
Фото
Скоулз матерным постом отреагировал на сексистский скандал вокруг Роджерса
2024.02.28 21:06
5
Феминистки Шотландии возмутились из-за комплимента Роджерса в адрес журналистки
2024.02.28 19:03
17
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
2023.11.12 17:05
4
Видео
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
«Селтик» объявил имя нового тренера
2023.06.19 20:49
В «Тоттенхэме» обсуждают кандидатуры семи тренеров
2023.05.01 19:45
1
Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Тоттенхэм»
2023.04.09 16:10
Поттер ответил на предложение возглавить «Лестер»
2023.04.03 19:57
3
10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal
2023.04.03 13:00
3
АПЛ обновила рекорд по тренерским отставкам за сезон
2023.04.03 09:25
«Лестер» уволил Роджерса после четырех лет работы
2023.04.02 16:40
1
Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии
2022.12.12 15:58
5
Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ-2022. На его место три кандидата
2022.09.28 10:55
1
Тренер «Селтика» не собирается уходить в «Лестер»
2022.09.22 10:00
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ в марте
2022.03.24 19:36
«Лестер» хочет пригласить Гаттузо
2022.02.10 07:38
1
Роджерс – о победе над «Ливерпулем»: «Героическое выступление. Шмейхель – топ-вратарь»
2021.12.29 11:32
Роджерс – о матче с «Ливерпулем»: «Нелепое расписание. Игроки не восстановятся за 72 часа»
2021.12.28 09:59
2
Роджерс: «Лига конференций? Даже не знаю, что это за турнир»
2021.12.10 22:30
2
Eurosport: Лэмпард хочет возглавить «Лестер» в случае ухода Роджерса в «МЮ»
2021.11.16 17:18
1
Роджерс – об 1:1 со «Спартаком»: «Лестер» доминировал. У нас был всего один ляп»
2021.11.05 09:52
2
Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»
2021.11.03 17:59
5
Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»
2021.11.03 17:04
8
ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера
2021.10.29 12:40
8
Роджерс: «Лестер» настроен только на победу. Знаю «Спартак», у команды много травм»
2021.10.19 20:59
5
«Ньюкасл» хочет пригласить Роджерса на пост тренера. Отступные для «Лестера» – 16 миллионов
2021.10.13 20:40
3
Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»
2021.08.24 11:54
5
Роджерс подтвердил переход полуфиналиста Евро-2020 Вестергора в «Лестер»
2021.08.12 19:46
1
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