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    • Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне

    Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне

    Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне.

    Возглавил его португалец Жозе Моуринью.

    Полностью рейтинг выглядит так:

    1. Жозе Моуринью
    2. Арриго Сакки
    3. Карлос Альберто Паррейра
    4. Рафаэль Бенитес
    5. Юлиан Нагельсман
    6. Андре Виллаш-Боаш
    7. Жерар Улье
    8. Маурицио Сарри
    9. Хорхе Сампаоли
    10. Альберто Дзаккерони
    11. Леонарду Жардим
    12. Ги Ру
    13. Брендан Роджерс
    14. Мано Менезес
    15. Авраам Грант
    16. Зденек Земан
    17. Вилл Стилл
    18. Анте Чачич
    19. Хосе Бордалас
    20. Рейнальдо Руэда
    21. Доменико Тедеско
    22. Жезуалду Феррейра
    23. Боб Брэдли
    24. Хоакин Капаррос
    25. Ларс Лагербек
    26. Грегорио Мансано
    27. Серхио Маркарян
    28. Хорхе Луис Пинто
    29. Хуанма Лильо
    30. Пако Айестаран
    31. Джон Хердман
    32. Пабло Мачин

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    Источник: FourFourTwo

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    17.09.2024 18:51
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    Комментарии (2)
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    Desma
    1726591109
    А где чабан с Валерой или они играли на топ-уровне?
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    7:1
    1726612071
    мостовому не показывайте, его кондрашка хватит.
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