Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне.
Возглавил его португалец Жозе Моуринью.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Жозе Моуринью
- Арриго Сакки
- Карлос Альберто Паррейра
- Рафаэль Бенитес
- Юлиан Нагельсман
- Андре Виллаш-Боаш
- Жерар Улье
- Маурицио Сарри
- Хорхе Сампаоли
- Альберто Дзаккерони
- Леонарду Жардим
- Ги Ру
- Брендан Роджерс
- Мано Менезес
- Авраам Грант
- Зденек Земан
- Вилл Стилл
- Анте Чачич
- Хосе Бордалас
- Рейнальдо Руэда
- Доменико Тедеско
- Жезуалду Феррейра
- Боб Брэдли
- Хоакин Капаррос
- Ларс Лагербек
- Грегорио Мансано
- Серхио Маркарян
- Хорхе Луис Пинто
- Хуанма Лильо
- Пако Айестаран
- Джон Хердман
- Пабло Мачин
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