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Хоакин Капаррос
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
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19:42
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Хоакин Капаррос
Тренер
Имя
Хоакин
Фамилия
Капаррос
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 октября 1955
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Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
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Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Армения
6
1
5
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.06.2022
Армения
1 : 0
Ирландия
08.06.2022
Шотландия
2 : 0
Армения
11.06.2022
Украина
3 : 0
Армения
14.06.2022
Армения
1 : 4
Шотландия
24.09.2022
Армения
0 : 5
Украина
27.09.2022
Ирландия
3 : 2
Армения
12 июня 2022
21:39
Тренер Армении ушел с пресс-конференции после вопроса от украинской журналистки
2 мая 2021
13:50
Тренер Армении Капаррос привился российской вакциной от коронавируса
5
3 апреля 2021
11:51
Капаррос: «Чувствую себя армянином»
1
22 мая 2019
18:56
Капаррос покинул пост главного тренера «Севильи»
1
7 апреля 2019
20:32
Главный тренер «Севильи» сказал, что болен лейкемией
4
15 марта 2019
16:18
«Севилья» уволила Мачина с поста главного тренера. Его заменил Капаррос
3
13 сентября 2018
11:35
«Севилья» хочет выкупить Андре Силву у «Милана»
2 мая 2018
10:29
Капаррос, сменивший Монтеллу в «Севилье», будет работать бесплатно
5
28 апреля 2018
19:37
Капаррос назначен главным тренером «Севильи» до конца сезона
9 апреля 2018
16:32
«Севилья» до конца сезона может заменить Монтеллу на Капарроса
5 января 2017
16:40
Главный тренер «Осасуны» отправлен в отставку после двух месяцев работы
8 ноября 2016
21:16
Капаррос – новый главный тренер «Осасуны»
28 июня 2016
08:29
Капаррос заменит Дель Боске в сборной Испании
7
4 марта 2016
08:24
В Федерации футбола Испании назвали имя возможного наставника сборной
9 февраля 2016
08:31
Руководство «Эспаньола» нашло замену Гылкэ
1
08.04.2019 16:20
У тренера «Севильи» рак крови. Но он продолжает работать и побеждать
Начал тренировать в 26, раскрыл Рамоса, не боится болезни.
2
28.06.2016 21:00
Эмери ушел в «ПСЖ». Думбия перешел в «Базель». Дайджест событий дня
«Рубин» нацелился на Нойштедтера. Бердыев может расторгнуть контракт с «Ростовом». «Ливерпуль» оформил трансфер Мане. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
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