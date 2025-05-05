Тренер «Севильи» заинтересован в Тикнизяне

«Севилья» летом может приобрести полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. В переходе футболиста заинтересован новый главный тренер андалусийцев Хоакин Капаррос. 69-летний испанец стал главным тренером «Севильи» с 13 апреля.
Тикнизян уже выступал под руководством этого специалиста в сборной Армении. Капаррос возглавлял национальную команду в 2020–2022 годах.
- Андалусийский клуб уже вел переговоры о переходе Тикнизяна зимой.
- В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Локомотив» 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»