Тренер «Севильи» заинтересован в Тикнизяне

«Севилья» летом может приобрести полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. В переходе футболиста заинтересован новый главный тренер андалусийцев Хоакин Капаррос. 69-летний испанец стал главным тренером «Севильи» с 13 апреля.

Тикнизян уже выступал под руководством этого специалиста в сборной Армении. Капаррос возглавлял национальную команду в 2020–2022 годах.