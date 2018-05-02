Капаррос, сменивший Монтеллу в «Севилье», будет работать бесплатно

Исполняющий обязанности главного тренера «Севильи» Хоакин Капаррос до конца текущего сезона будет работать с командой бесплатно. Напомним, что 62-летний специалист сменил на этом посту 28 апреля Винченцо Монтеллу.

«Я даже не думал, что «Севилья» мне должна что-то выплачивать. Мой контракт рассчитан всего на месяц, а команде осталось провести лишь три матча. В связи с этим никаких расходов на меня не будет», – заявил Капаррос.

Испанец уже имеет опыт работы в «Севилье», в которой он работал с 2000 по 2005 год.