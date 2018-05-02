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    Капаррос, сменивший Монтеллу в «Севилье», будет работать бесплатно

    Исполняющий обязанности главного тренера «Севильи» Хоакин Капаррос до конца текущего сезона будет работать с командой бесплатно. Напомним, что 62-летний специалист сменил на этом посту 28 апреля Винченцо Монтеллу.

    «Я даже не думал, что «Севилья» мне должна что-то выплачивать. Мой контракт рассчитан всего на месяц, а команде осталось провести лишь три матча. В связи с этим никаких расходов на меня не будет», – заявил Капаррос.

    Испанец уже имеет опыт работы в «Севилье», в которой он работал с 2000 по 2005 год.

    Источник: Football Espana

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    02.05.2018 10:29
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:05

      За это ему" респект".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 2 мая 2018, 11:10

      чтоб за границей, да бесплатно,да ладно)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 мая 2018, 11:01

      на таблетки выделят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 мая 2018, 10:59

      Где-то заикал от удивления один иногда не ревущий румын...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 мая 2018, 10:55

      быстро монтеллу слили

      0
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