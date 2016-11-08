Капаррос – новый главный тренер «Осасуны»

«Осасуна» назначила на пост главного тренера Хоакина Капарроса.

Сообщается, что контракт специалиста рассчитан до июня 2018 года. Ранее пост главного тренера «Осасуны» занимал Энрике Мартин, с которым клуб расторг договор.

На протяжении своей карьеры Капаррос возглавлял такие клубы, как «Вильярреал», «Севилья», «Депортиво», «Атлетик», «Мальорка», «Леванте» и «Гранада», которую он покинул в 2015 году.

После 11 туров Примеры «Осасуна» занимает 19-ю строчку с семью баллами в активе.