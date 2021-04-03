Капаррос: «Чувствую себя армянином»

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос высказался об удачном старте своей команды в отборе ЧМ-2022.

«Очень важно, чтобы сборная доставляла радость народу. Это основная задача команды, так как она представляет страну. Это гордость. Мы отражение всей страны. Наша задача – проявить преданность.

Я здесь уже год. Могу сказать, что работаю с огромным энтузиазмом и чувствую себя армянином. Это тоже благодаря вам, армяне», – сказал Капаррос.