Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Капаррос: «Чувствую себя армянином»

    Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос высказался об удачном старте своей команды в отборе ЧМ-2022.

    «Очень важно, чтобы сборная доставляла радость народу. Это основная задача команды, так как она представляет страну. Это гордость. Мы отражение всей страны. Наша задача – проявить преданность.

    Я здесь уже год. Могу сказать, что работаю с огромным энтузиазмом и чувствую себя армянином. Это тоже благодаря вам, армяне», – сказал Капаррос.

    • Армяне одержали три победы в трех турах отбора.
    • Испанский специалист возглавляет сборную с марта 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: VNews

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84068
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru