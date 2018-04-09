«Севилья» до конца сезона может заменить Монтеллу на Капарроса

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла может покинуть команду. Руководство красно-белых рассматривает возможность увольнения специалиста до окончания сезона.

Заменить итальянца может Хоакин Капаррос, уже работавший с андалусской командой с 2000 по 2005 год.

Напомним, Монтелла возглавил «Севилью» в декабре прошлого года после отставки Эдуардо Бериццо. После 31 тура «рохибланкос» занимают седьмое место в турнирной таблице Примеры, отставая от зоны Лиги чемпионов на 18 очков.