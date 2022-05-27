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    Эдуардо Бериццо

    Тренер
    Имя Эдуардо
    Фамилия Бериццо
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 13 ноября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Парагвай 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.06.2021 Парагвай 3 : 1 Боливия
    22.06.2021 Аргентина 1 : 0 Парагвай
    25.06.2021 Чили 0 : 2 Парагвай
    29.06.2021 Уругвай 1 : 0 Парагвай
    03.07.2021 Перу 3(4) : 3(3) Парагвай
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