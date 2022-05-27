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Эдуардо Бериццо
Главные новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
4
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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Эдуардо Бериццо
Тренер
Имя
Эдуардо
Фамилия
Бериццо
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 ноября 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Парагвай
5
2
2
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
15.06.2021
Парагвай
3 : 1
Боливия
22.06.2021
Аргентина
1 : 0
Парагвай
25.06.2021
Чили
0 : 2
Парагвай
29.06.2021
Уругвай
1 : 0
Парагвай
03.07.2021
Перу
3(4) : 3(3)
Парагвай
27 мая 2022
00:24
Экс-тренер «Севильи» Бериццо возглавил сборную Чили
4 декабря 2018
15:25
«Атлетик» отправил в отставку Бериццо. Тренер проработал в клубе полгода
1
8 мая 2018
10:13
Экс-тренер «Севильи» Бериццо может возглавить «Ниццу»
14 апреля 2018
15:24
«Атлетик» предлагает Бериццо 1,5 миллиона в год. Тренер просит 2,5 миллиона
20 марта 2018
22:24
Бериццо: «Рак в прошлом, и теперь я готов вернуться к тренерской работе»
2
19 марта 2018
17:25
«Атлетик» рассматривает кандидатуры Энрике, Тухеля и Бериццо
23 декабря 2017
08:42
«Севилья» вторая по пропущенным голам на выезде при Бериццо в топ-5 европейских лиг
22 декабря 2017
23:07
«Севилья» отправила в отставку Бериццо. Его может сменить Луис Энрике
12:04
Бывшие тренеры ЦСКА и «Рубина» могут возглавить «Севилью»
6
3 декабря 2017
09:26
Главный тренер «Севильи» выписан из больницы после удаления опухоли
1
29 ноября 2017
08:44
Больной раком тренер «Севильи» успешно перенес операцию
5
27 ноября 2017
18:35
Бериццо во вторник перенесет операцию по поводу рака простаты
2
00:15
Фото
Игроки «Барселоны» поддержали больного раком тренера «Севильи»
6
26 ноября 2017
10:23
Онкобольной тренер «Севильи»: «Давайте не будем говорить о моей болезни. Не хочу выглядеть жертвой»
3
22 ноября 2017
19:11
«Барселона» предложила «Севилье» помощь в лечении больного раком Бериццо
4
16:14
Карпин: «Уверен, что Бериццо сможет преодолеть свой недуг»
5
11:06
Бериццо объявил о раке в перерыве матча «Севильи» с «Ливерпулем»
4
07:16
Бериццо: «Верил, что «Севилья» сможет отыграться со счета 0:3»
1
06:30
Источник: главный тренер «Севильи» болен раком
5
31 октября 2017
16:11
Бериццо: «Промес? В «Спартаке» много таких техничных футболистов»
7
22 октября 2017
09:52
Бериццо: «Я несу максимальную ответственность за неудачи «Севильи»
2
20 октября 2017
17:23
Главный тренер «Севильи» назвал разгром от «Спартака» несчастным случаем
11
18 октября 2017
00:57
Бериццо: «Севилья» вела игру, а «Спартак» забивал»
4
17 октября 2017
14:32
Бериццо: «Меня очень беспокоит «Спартак»
8
16 октября 2017
19:06
Бериццо: «Думаю, «Спартак» будет играть с «Севильей» вторым номером»
9
27 сентября 2017
10:34
Тренер «Севильи»: «Нас ждет сложный матч со «Спартаком» в России»
5
26 сентября 2017
11:05
Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом
2
23 сентября 2017
15:24
Бериццо – первый тренер «Севильи», не потерпевший поражений в первых восьми матчах у руля клуба
8 июня 2017
17:23
Бериццо – новый главный тренер «Севильи»
1
28 мая 2017
19:09
Помощник Энрике в «Барселоне» Унсуэ возглавил «Сельту»
1
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08.04.2019 16:20
У тренера «Севильи» рак крови. Но он продолжает работать и побеждать
Начал тренировать в 26, раскрыл Рамоса, не боится болезни.
2
03.02.2018 19:30
В «Севилье» творится ад. Все очень плохо
Уволили тренера, поругались друг с другом, падают в таблице и пропускают по пять голов.
15
23.12.2017 09:30
«Севилья» уволила больного раком тренера. Почему так получилось?
Он не дал команде нужных результатов и конфликтовал с игроками.
8
22.11.2017 13:30
«Мы умрем за него, а он умрет за нас». Тренер «Севильи» болен раком
Фантастический камбэк «Севильи» получил новые важные подробности.
9
17.10.2017 19:40
Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать
Крутой тренер, новый Мончи и хладнокровный нападающий. «Бомбардир» раскрывает сильные стороны испанской команды.
5
16.03.2017 23:30
«Мне нравится быть здесь с семьей, и это не купить за деньги». Патриот «Сельты», который добил «Краснодар»
«Краснодар» вылетел из Лиги Европы. Рассказываем о лидере «Сельты» Яго Аспасе, который в этом сезоне круче не только Смолова, но и Неймара с Гризманном. Испанский нападающий стал одним из героев противостояния.
3
04.05.2017 10:05
Почему «Сельта» выиграет Лигу Европы
«Сельта» дошла до 1/2 финала Лиги Европы. У команды есть сильный состав и ментальная стойкость. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему галисийцы станут следующими обладателями трофея.
21
20.01.2017 12:30
Зидан нахимичил. Почему «Реал» проиграл второй раз кряду
«Реал» проиграл уже второй матч подряд. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» разбирает проигранный матч против «Сельты» и выясняет, что же все-таки происходит с «Реалом».
3
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