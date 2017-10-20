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    Главный тренер «Севильи» назвал разгром от «Спартака» несчастным случаем

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанский клуб крупно проиграл «Спартаку» (1:5). По словам аргентинца, это поражение стало случайностью.

    «Поражение в матче со «Спартаком» – несчастный случай. Мы позволили сопернику из шести попыток забить пять голов. Мы больше владели мячом и должны были продолжать в том же духе, но ошибки в обороне стоили нам пропущенных мячей», – сказал Бериццо.

    После данного результата «Севилья» занимает третье место в группе Е, «Спартак» – второй.

    Источник: AS

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    20.10.2017 17:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 21:37

      После драки кулаками не машут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      ds21th 20 октября 2017, 21:13

      Перефразируя старый анекдот:
      Севилья забила великолепнейший необычайно красивый гол.
      Спартак ответил пятью случайными голами.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 октября 2017, 19:59

      Несчастный случай? Может быть. Трудолюбие и азарт помноженное на везение, вот что было в игре с Севильей. Если Спартак поймает кураж, то любому клубу придётся не легко. Главное, что бы наши игроки почувствовали, что на другой стороне тоже люди, обычные человеки. С руками, ногами, с эмоциями и ошибками. Тогда перестанут дрожать коленки и быстрее будет работать сооброжалка. В Испании будет очень тяжёлый матч. Всё может случиться. Но очень хочется увидеть такую же самоотдачу как в играх с Ливером и Севильей. Удачи Спартак!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 19:14

      до сих пор поверить не может вот и оправдывается. нужно в ответке также сыграть.

      3
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 20 октября 2017, 18:22

      Этот уже второй, тренер Ливерпуля тоже об этом говорил :)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 20 октября 2017, 18:13

      В России за такие ,,несчастные случаи,, - партбилет на стол и волчий паспорт...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3544

      aaaaahhhh 20 октября 2017, 18:05

      Посмотрим что будет в ответной встрече. Желаю дубль два:)))))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 октября 2017, 17:49

      да ладно тебе Случайно только кошки рожают да и на гав...о наступают

      4
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 20 октября 2017, 17:38

      Страховку получили?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > спартач-тверь 20 октября 2017, 18:16

      Тонко.

      2
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