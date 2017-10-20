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  • Главный тренер «Севильи» назвал разгром от «Спартака» несчастным случаем

Главный тренер «Севильи» назвал разгром от «Спартака» несчастным случаем

20 октября 2017, 17:23
11

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанский клуб крупно проиграл «Спартаку» (1:5). По словам аргентинца, это поражение стало случайностью.

«Поражение в матче со «Спартаком» – несчастный случай. Мы позволили сопернику из шести попыток забить пять голов. Мы больше владели мячом и должны были продолжать в том же духе, но ошибки в обороне стоили нам пропущенных мячей», – сказал Бериццо.

После данного результата «Севилья» занимает третье место в группе Е, «Спартак» – второй.

Источник: AS
Лига чемпионов Спартак Севилья Бериццо Эдуардо
Комментарии (11)
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спартач-тверь
1508510300
Страховку получили?
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Полная Канистра
1508510942
да ладно тебе Случайно только кошки рожают да и на гав...о наступают
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aaaaahhhh
1508511915
Посмотрим что будет в ответной встрече. Желаю дубль два:)))))
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alex1951
1508512421
В России за такие ,,несчастные случаи,, - партбилет на стол и волчий паспорт...
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SpartakSpartakSpartak
1508512961
Этот уже второй, тренер Ливерпуля тоже об этом говорил :)
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OfaZavr
1508516040
до сих пор поверить не может вот и оправдывается. нужно в ответке также сыграть.
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мы_не_рабы
1508518787
Несчастный случай? Может быть. Трудолюбие и азарт помноженное на везение, вот что было в игре с Севильей. Если Спартак поймает кураж, то любому клубу придётся не легко. Главное, что бы наши игроки почувствовали, что на другой стороне тоже люди, обычные человеки. С руками, ногами, с эмоциями и ошибками. Тогда перестанут дрожать коленки и быстрее будет работать сооброжалка. В Испании будет очень тяжёлый матч. Всё может случиться. Но очень хочется увидеть такую же самоотдачу как в играх с Ливером и Севильей. Удачи Спартак!
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ds21th
1508523224
Перефразируя старый анекдот: Севилья забила великолепнейший необычайно красивый гол. Спартак ответил пятью случайными голами.
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Диктор
1508524623
После драки кулаками не машут.
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