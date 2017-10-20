Главный тренер «Севильи» назвал разгром от «Спартака» несчастным случаем

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанский клуб крупно проиграл «Спартаку» (1:5). По словам аргентинца, это поражение стало случайностью.

«Поражение в матче со «Спартаком» – несчастный случай. Мы позволили сопернику из шести попыток забить пять голов. Мы больше владели мячом и должны были продолжать в том же духе, но ошибки в обороне стоили нам пропущенных мячей», – сказал Бериццо.

После данного результата «Севилья» занимает третье место в группе Е, «Спартак» – второй.